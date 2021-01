GoogleがCookieレスな「プライバシー・サンドボックス」を実現させると何が起こるのか？

・関連記事

Chromeは2年以内にサードパーティーCookieのサポートを廃止する方針 - GIGAZINE



サードパーティーCookieなしで高効率のターゲティング広告が配信できたとニューヨーク・タイムズが報告 - GIGAZINE



Safari 14では裏技を使って規制をくぐり抜けていたサードパーティーCookieが対策される - GIGAZINE



偽装したサードパーティートラッカーをボタン1つで判別できる「TrackingTheTrackers」を使ってみた - GIGAZINE



Appleの反トラッキング機能が広告の世界を揺さぶっている - GIGAZINE



Chromeは「Cookieとサイトデータを削除」を有効にしてもGoogle系のサイトのデータは消さない - GIGAZINE

2021年01月19日 09時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.