AppleのSafariがサードパーティーCookieを完全にブロック、一般的なブラウザでは初

2020年3月24日(火)にバージョンアップされたAppleのウェブブラウザ「Safari」が、デフォルトでサードパーティーCookieを完全にブロックするようになりました。今回のバージョンアップはSafariに搭載されたセキュリティ機能のひとつである「Intelligent Tracking Prevention(ITP)」の強化によるもので、一般的なブラウザでサードパーティーCookieを完全にブロックしたのはSafariが初めてです。



サードパーティーCookieは、異なるサイトにまたがるユーザーの移動を追跡する「クロスサイトトラッキング」を可能にするもの。2017年にSafariに導入されたITPはユーザーのプライバシーを保護する機能で、段階的にサードパーティーCookieをブロックする機能が追加されていました。



Appleは今回のSafariのバージョンアップを通じてITPの機能を強化し、サードパーティーCookieをデフォルトで完全にブロックしました。これにより、クロスサイトリクエストフォージェリ攻撃を無効化することができるほか、インターネット広告業者などがCookieを用いて異なるウェブサイト間のユーザーの行動追跡を行うことが不可能になります。一般的な用途では利用されることが少ないTorブラウザを除くと、サードパーティーCookieを完全にブロックしたブラウザはSafariが初めてとなります。



Safariと同じく一般的に利用されているGoogleの「Chrome」やMicrosoftが開発する「Edge」についても、2年以内にサードパーティーCookieのサポートを廃止する予定であることが発表されています。



Safariに搭載されているウェブブラウザエンジン「WebKit」の開発者であるJohn Wilander氏は、今回のSafariのバージョンアップについて「他のブラウザにとって、サードパーティーCookieへの対応の道しるべとなるものだ」と語っています。



This update takes several important steps to fight cross-site tracking and make it more safe to browse the web. First of all, it paves the way. We will report on our experiences of full third-party cookie blocking to the privacy groups in W3C to help other browsers take the leap.