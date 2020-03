2020年03月25日 15時03分 メモ

フォードが3MやGEと協力してマスクや人工呼吸器の製造をスタート



フォードが3MやGEと提携し、人工呼吸器や送気マスク、フルフェイスシールドの製造を開始したことを3月24日付けで発表しました。これまでのマスクの製造が10倍以上にスケールアップされると共に、新しいデザインの人工呼吸器の製造も既にスタートしています。



Ford partners with 3M, GE Healthcare to make respirators, ventilators and face shields amid coronavirus outbreak

https://www.detroitnews.com/story/business/autos/ford/2020/03/24/ford-partners-3-m-ge-healthcare-respirators-ventilators-face-shields/2905986001/



Coronavirus: Ford, GE, 3M partner to make protective equipment, ventilators

https://www.cnbc.com/2020/03/24/coronavirus-ford-ge-3m-partner-to-make-protective-equipment-ventilators.html





3Mはもともと電動ファン付き呼吸用保護具/送気マスク(PAPR)を製造していますが、新型コロナウイルスに対抗するため、フォードと3Mはこの送気マスクの生産量を10倍に増やすとともに、新しいタイプの人工呼吸器の製造を行っているとのこと。



またフォードとGEの提携では、GE Healthcareが製造する呼吸器をよりシンプルにした新しいデザインの人工呼吸器が製造開始予定となっています。新しい人工呼吸器は新型コロナウイルスにより呼吸が困難になった患者を助けることができるとみられています。



フォードは次世代のPAPRをミシガン州にある自社工場で製造する予定ですが、人工呼吸器についてはフォードとGEの両方の工場で製造可能だとしています。「複数の産業にわたる協力により、危機的状況の最前線にいる人々や、これらの吸器を必要とする人々に対し、力を発揮することができます」とフォード・モーターの会長であるビル・フィード氏は述べました。



さらに、フォードによるとアメリカのフォードのデザインチームは、医療従事者や第一線で処置にあたる緊急対応要員のために、N95マスクと一緒に使う透明なフルフェイスのシールドを開発中で、記事作成時点ではテスト段階にあるとのこと。今週中には1000個のフェイスシールドが複数の病院でテストされる予定となっています。このフェイスシールドは顔全体を覆うため、N95マスクよりもさらにウイルスへの暴露を制限することが可能です。





フォードは全米自動車労働組合に加入する労働者を雇用し、週10万個以上のフェイスシールドを組み立てる予定だとも述べました。





自動車研究センターの名誉会長であるデイビッド・コール氏はこのニュースを受けて、「自動車業界の特徴の1つは高度に精密なものを大量生産できるということです。多様なテクノロジーを統合したシステムによって車は作られます。このシステムによって信じられないほどに複雑なものや、呼吸器も作れるのです」とコメントしています。



トランプ大統領は2020年3月19日に国が民間企業に増産を要請できる国防生産法に署名しましたが、それ以前からフォードは3MやGEとの提携について話を進めていました。フォードの従業員は医療当局や製造業者、ホワイトハウスの医療コンサルタントと議論を行い、この「アポロ13」と呼ばれるプロジェクトを決行。フォードのエンジニアを3MやGEの工場に送り、製造の潜在能力を最大化する組み立てラインを作り出しました。



3Mのグローバルテクニカルディレクターであるマイク・ケスティ氏は「このパートナーシップが今後、終日から数週間で意味のある変化をもたらすと確信しています」と述べています。