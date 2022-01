2022年01月18日 11時30分 サイエンス

ブースター接種後のさらなる追加接種で合計4回打ってもオミクロン株対策には不十分だとイスラエルの研究で示される



ファイザーやモデルナの新型コロナウイルスワクチンは2回接種することで「接種完了」とされていますが、ワクチンの有効率は時間の経過に伴って徐々に低下していくため、3回目の追加接種(ブースター接種)をすることが望ましいとされています。ところが、非常に感染力が強い新型コロナウイルスの変異株であるオミクロン株に関するイスラエルの研究では、「3回目接種に続いて合計4回目のワクチン接種を行っても、不十分な効果しか得られない」という結果が示されました。



Israel Trial Suggests 4th Dose Not Warding Off Omicron Infection - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-17/israel-trial-suggests-4th-dose-not-warding-off-omicron-infection



Israeli study shows 4th shot of COVID-19 vaccine less effective on Omicron | Reuters

https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-study-shows-4th-shot-covid-19-vaccine-not-able-block-omicron-2022-01-17/



Israel study: 4th vaccine shows limited results with omicron - ABC News

https://abcnews.go.com/Health/wireStory/israel-study-4th-vaccine-shows-limited-results-omicron-82312196



イスラエルは2020年12月から新型コロナウイルスワクチンの接種を開始し、世界最速ペースで国民への接種を進めた国です。いち早く大勢の国民に対して2回接種を完了した後、デルタ株の流行などを受けて2021年8月には合計3回目の接種となるブースター接種を開始。その後の調査により、「ブースター接種を行うと2回接種済みの状態と比較して感染リスクが10倍低下し、重症化リスクも20倍近く低下するほか、死亡率も90%低下する」との結果が示されています。



ところが、2021年11月に報告されたオミクロン株は非常に感染力が強く、すでにワクチンを3回接種した人でもオミクロン株に感染した事例が報告されています。こうした状況を受けて、イスラエルは2021年12月から世界初となる「合計4回目のワクチン接種」を開始しています。





イスラエルの医療機関であるシバ・メディカルセンターは、合計270人を超えるスタッフに対して合計4回目となるワクチン接種を行い、その効果を調査しました。この実験に参加した医療従事者は全員がファイザー・BioNTech製のワクチンを3回接種しており、154人が4回目も同じくファイザー・BioNTech製ワクチンを、120人は4回目にモデルナ製ワクチンを接種しました。



研究チームは、4回目にファイザー・BioNTech製ワクチンを接種したグループが4回目接種から2週間、モデルナ製ワクチンを接種したグループが4回目接種から1週間が経過した時点で、4回目接種を受けなかったグループと体内の抗体量を比較しました。その結果、両方のグループが4回目接種を受けなかったグループと比較して、抗体量が「わずかに高くなっている」ことが確認されたとのこと。





しかし、4回目接種による抗体量の増加はオミクロン株を防御するには不十分だと指摘されています。シバ・メディカルセンターの感染症部門でディレクターを務めるギリ・レゲブ・ヨハイ博士は、「抗体レベルの増加にもかかわらず、4回目のワクチンはウイルスに対する部分的な防御しか提供しません。ワクチンは以前の変異株に対して効果的でしたが、オミクロン株に対してはより効果が小さいです」と述べています。



レゲブ・ヨハイ博士はオンラインの記者会見で、最も新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対して脆弱な人々に4回目のワクチン接種を行う決定は正しかったと述べつつも、今回の結果は「全人口に対する4回目接種の展開」を支持するものではないと主張しています。イスラエル保健省のナフマン・アッシュ局長も、「4回目のワクチン接種は抗体量を3回目接種を行った当初のレベルまで回復させます。これは特に高齢者において非常に重要です」と述べたものの、より広範な人口に4回目の接種を展開するかどうかの議論において、今回の研究結果が考慮されるだろうと語りました。





なお、イスラエルでは60代以上の高齢者などを対象に4回目のワクチン接種が進められており、記事作成時点では50万人以上が4回目接種を受けているとのことです。