2021年02月15日 16時00分 サイエンス

Modernaの新型コロナワクチンは「半分の投与量」で十分な免疫が獲得できる可能性



各国で新型コロナウイルスワクチンの接種が始まり、日本にも2021年2月12日に最初のワクチンが到着しました。ところが、各メーカーはワクチンの量産に課題を抱えているとのことで、当初の予定通りにワクチンが供給されていないという問題も報じられています。そんな中、アメリカのバイオテクノロジー企業・Modernaが開発したワクチン「mRNA-1273」は、第2相臨床試験の結果から「完全な投与量の半分で十分な免疫を獲得できるかもしれない」と指摘されています。



新型コロナウイルスワクチンの完成は世界の人々にとって素晴らしいニュースでしたが、重要なのはワクチン接種によって人々が新型コロナウイルスの免疫を獲得することです。しかし、新型コロナウイルスワクチンは通常のワクチンとは違うmRNAワクチンであり、mRNAと脂質の混合物を「mRNAがカプセル化された脂質ナノ粒子」に変える作業は高度な技術を要するため、必ずしも全ての製薬会社でワクチンを製造できるわけではありません。



製造プロセスの問題から新型コロナウイルスワクチンの供給が遅れている状況を受けて、一部の国では「ワクチンの投与量を半分にするか接種回数を2回から1回に減らし、より多くの人々に接種を受けさせる方がよいのではないか」との議論も行われています。アメリカ食品医薬品局(FDA)はこうした議論を受け、「ワクチンを2回接種する従来の計画を変えることはない」と発表しました。



そんな中、2021年2月9日にModerna製ワクチン「mRNA-1273」の第2相臨床試験に関する予備報告が発表されました。この臨床試験では、600人の被験者を「18歳~54歳」と「55歳以上」という2つの年齢層に分け、50µg(マイクログラム)または100µgの「mRNA-1273」、あるいは偽薬を28日間隔で2回投与したとのこと。



ワクチン接種後の抗体レベルを測定したところ、50µgと100µgの「mRNA-1273」を投与された被験者の両方で抗体レベルの上昇が確認されました。1回目のワクチン接種後に誘発された抗体の量は、100µgのワクチンを投与されたグループの方が50µgのグループよりも多かったものの、2回目のワクチン接種後には両方のグループでほぼ同量の抗体が確認されたそうです。





なお、ワクチン接種の副作用としては注射部位の痛み、頭痛、接種後のけん怠感などが報告されていますが、ほとんどが軽度~中度であり、高齢者は若者より少ない副作用を報告したとのこと。



記事作成時点では、Modernaの「mRNA-1273」の推奨摂取量は1回あたり100µgとなっていますが、第2相臨床試験の結果からは、50µgの接種でも十分な免疫が獲得できる可能性が示唆されています。ジョージ・メイソン大学のアレックス・タバロック教授は、1人当たりの投与量を半分にすることができれば、Modernaのワクチン供給量が実質的に倍増すると述べました。



なお、フランスの保健当局は「1回のワクチンの接種は(免疫の)リマインダーとして機能します」と述べ、過去にCOVID-19に感染した人に対するワクチン接種は1回だけにすることを推奨しています。



