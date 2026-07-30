2026年07月30日 10時49分 AI

MicrosoftはCopilotのスーパーアプリを2026年中にリリースすると正式発表



MicrosoftはAIアシスタント・Copilotのチャット・コーディング・エージェント機能を組み合わせたAI「スーパーアプリ」の開発に取り組んでいることを明らかにしました。



Microsoft confirms Copilot ‘super app’ coming this year | The Verge

https://www.theverge.com/tech/972927/microsoft-copilot-super-app-confirmed





Microsoftのサティア・ナデラCEOは、2026年7月29日(水)に開催された決算説明会で、Copilotのスーパーアプリを2026年中にリリースする予定を明らかにしました。Copilotのスーパーアプリは「消費者と企業の両方に対応する」そうです。



ナデラCEOはCopilotのスーパーアプリについて、「Copilotはチャットからコワーキングスペース、そしてオートパイロットへと急速に進化しています。今四半期には、これらのCopilotの機能をコードも含めて1つのスーパーアプリに統合します。これは大きな前進であり、近いうちにさらに詳しい情報をお伝えできることを楽しみにしています」と語っています。





なお、Copilotのスーパーアプリについては、AIチャットボットの「Copilot」、コーディングアシスタントの「GitHub Copilot」、AIエージェントの「Copilot Cowork」および「Autopilot」を統合したスーパーアプリを開発中であるとFortuneが報じていました。



Exclusive: Microsoft is building a super app that combines coding, chat, and other Copilot AI tools | Fortune

https://fortune.com/2026/05/29/microsoft-working-on-super-app/





スーパーアプリを計画しているのはMicrosoftだけではありません。OpenAIもチャットAIの「ChatGPT」とAIコーディングツールの「Codex」を組み合わせた新しいアプリ「ChatGPT ワーク」を発表したばかりです。



ChatGPTとCodexを統合して幅広いタスクを自律的に進める「ChatGPT ワーク」が登場、GPT-5.6が基盤に - GIGAZINE





なお、Microsoftの2026年第4四半期(4～6月)の売上高は前年同期比で18％増の900億700万ドル(約14兆7000億円)を記録しています。

