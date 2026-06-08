2026年06月08日 12時00分 AI

OpenAIはコーディングツールとAIエージェントを備えたChatGPTの改良版スーパーアプリを計画している



OpenAIが今後数週間以内にChatGPTの改良版をリリースする予定であると、イギリスの経済紙であるFinancial Timesが報じました。この改良版ChatGPTはコーディングツールとAIエージェントを備えた「スーパーアプリ」として機能します。



OpenAI plots biggest ChatGPT overhaul since launch

https://www.ft.com/content/ca0f5f5e-fb9a-41a0-a2a9-0127e15b7db9



OpenAI plans ChatGPT 'superapp' overhaul ahead of listing, FT reports | Reuters

https://www.reuters.com/business/openai-plans-chatgpt-superapp-overhaul-ahead-listing-ft-reports-2026-06-07/





OpenAI is still working on that ‘super app’ | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/06/07/openai-is-still-working-on-that-super-app/





OpenAIがChatGPT、コーディングアプリのCodex AI、AI搭載ブラウザのAtlasを1つのアプリに統合したデスクトップ版「スーパーアプリ」の開発に取り組んでいることが、2026年3月に報じられました。



OpenAIはデスクトップ版「スーパーアプリ」を計画している - GIGAZINE





Financial TimesはOpenAIの従業員十数名と、元従業員からスーパーアプリに関する話を集めています。報道によると、OpenAIがChatGPTをスーパーアプリに変える理由は、特に法人顧客の間でAnthropicとの競争力を高め、新規公開株式(IPO)前に収益性を向上させることだと報じられています。



OpenAIはChatGPTのインターフェースを再設計し、コーディングツール・画像生成・キャンバス・Booking.comなどのパートナーサービスにユーザーを誘導する新しいプロンプトや機能などを統合することを計画しているそうです。



「つまり、OpenAIはChatGPTをコーディングツール・Codexなどの有料製品へ誘導するためのゲートウェイに変えようとしているわけです」とテクノロジーメディアのTechCrunchは報じました。また、Financial TimesはOpenAIの幹部が「チャットは終わった」と断言したことを報じています。



Codexユーザーのほとんどは有料顧客で、OpenAIの収益の約40％を占めています。OpenAIは2026年末までにその割合を50％にまで上昇させることを計画しているそうです。





OpenAIの中核製品およびプラットフォームを率いるティボー・ソティオー氏は、同社が目指しているのは「個人的なことでも仕事のことでも、生活のあらゆる面であなたをサポートできる、あなた専用のパーソナルエージェント」となるような製品だと語っています。



ChatGPTのスーパーアプリ化により、OpenAIのコーディングツールであるCodexの重要性とリソースが強化され、今後数週間以内に展開される予定です。スーパーアプリはChatGPTのウェブサイト版とアプリ版のアップデートとして現れるとFinancial Timesは報じています。

