2026年03月27日 11時08分 AI

ChatGPTのアダルトモードが「無期限延期」に



以前からリリースが噂されながらもスケジュールが複数回延期されていたChatGPTのアダルトモードについて、OpenAIが「無期限延期」して計画を棚上げしたことがわかりました。



OpenAI puts erotic chatbot plans on hold ‘indefinitely’

https://www.ft.com/content/de9bf0af-b241-424f-8229-5870b1c0d93d



OpenAI indefinitely pauses plans to release erotic chatbot, FT says | Reuters

https://www.reuters.com/business/openai-indefinitely-pauses-plans-release-erotic-chatbot-ft-says-2026-03-26/



OpenAI drops plans to release an adult chatbot

https://www.engadget.com/ai/openai-drops-plans-to-release-an-adult-chatbot-113121190.html



OpenAI abandons yet another side quest: ChatGPT's erotic mode | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/03/26/openai-abandons-yet-another-side-quest-chatgpts-erotic-mode/





OpenAIはAIによる生成内容にフィルタリングを行っており、成人向けのエロティックな内容は出力されないように制限されてきました。しかし、2025年10月にサム・アルトマンCEOはChatGPTにエロティックな内容を含んだ出力を行う「アダルトモード」を導入する予定を表明しました。



しかし、社内からは反発もあり、当初「2025年12月」だったリリース予定が2026年第1四半期に延期され、さらに時期未定へ再延期されていました。



ChatGPTの「アダルトモード」が延期 - GIGAZINE





今回の延期は、計画を棚上げする「無期限延期」だとFinancial Timesは報じています。



OpenAIは直近で、Anthropicとの競争のためにChatGPT、コーディングアプリのCodex AI、AI搭載ブラウザのAtlasを1つのアプリに統合したデスクトップ版「スーパーアプリ」の開発に取り組んでいると報じられています。



OpenAIはデスクトップ版「スーパーアプリ」を計画している - GIGAZINE





一方で、リリースから半年ほどしか経過していないAI動画生成アプリ「Sora」を終了させており、会社として方針の変更があったという見方があります。



OpenAIがAI動画生成アプリ・Soraを終了すると発表、ディズニーによる1600億円の投資もとん挫か - GIGAZINE

