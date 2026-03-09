2026年03月09日 19時00分 AI

ChatGPTの「アダルトモード」が延期



2026年第1四半期中に実装される予定だったChatGPTの「アダルトモード」について、サービス開始が延期されたことが分かりました。



Liz Reid on where Google Search ends and Gemini begins

https://sources.news/p/liz-reid-google-search-gemini-interview



ChatGPT "adult mode" and erotica delayed, OpenAI says

https://www.axios.com/2026/03/06/openai-delays-chatgpt-adult-mode



独立系ジャーナリストのアレックス・ヒース氏は、自身のニュースレター「Sources」で、OpenAIの広報担当者から「アダルトモードのリリースを延期する」と伝えられたと簡潔にまとめました。OpenAIはさらに、「パーソナライゼーションやプロアクティブなユーザー体験の提供など、現在より多くのユーザーにとって優先度の高い作業に注力したい」と述べたとのことです。



ChatGPTのアダルトモードは、その名の通り成人向けコンテンツを出力結果に含むモードです。OpenAIは長らく生成内容のフィルタリングを厳しく制限していましたが、2025年10月になって年齢制限をさらに徹底した上で多くのコンテンツを許容するアダルトモードを予定していることを明らかにしていました。



We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.



Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025



当初、アダルトモードは2025年12月にリリースされる予定でしたが、過去に一度延期されています。今回の延期は二度目となります。



OpenAIによると、より多くの時間をかけることで、年齢予測や若年ユーザー保護の仕組みをさらに整備できるとのこと。





なお、アダルトモードの開発期間中、実装に反対していた女性社員が解雇されたこともわかっています。ただし、OpenAIはアダルトモードと解雇の関連性を否定しています。



OpenAIが性差別を理由に安全担当ヴァイスプレジデントを解雇、「アダルトモード」とも関係あり？ - GIGAZINE

