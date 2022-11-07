2022年11月07日 10時27分 メモ

Twitter創業者ジャック・ドーシーが大量解雇の中で「成長を急ぎすぎた」と謝罪、従業員数は9年間で2000人から7500人に急増していた

by Mark Warner



Twitterを買収してCEOに就任したイーロン・マスク氏は、認証済みバッジの有料化や従業員の大量解雇など、抜本的な改革を進めています。そんな中、Twitter創業者のジャック・ドーシー氏が「Twitterの成長を急ぎすぎた」として謝罪ツイートを投稿したことが話題となっています。



Twitter co-founder Jack Dorsey speaks out after mass layoffs

https://www.cnbc.com/2022/11/05/twitter-co-founder-jack-dorsey-speaks-out-after-mass-layoffs.html



マスク氏はTwitterの買収以前から従業員の大幅な削減計画について言及しており、買収完了後の2022年11月4日には世界中の従業員の解雇を開始しました。その翌日にドーシー氏が投稿したツイートが以下。ドーシー氏は「私は、多くの人が私に腹を立てていることに気付いています。皆が置かれている状況の責任は私にあります。私は、会社の規模拡大を急ぎすぎました。申し訳ありません」と述べ、Twitterでの大量解雇の原因が自身の成長戦略にあることを認めています。



Folks at Twitter past and present are strong and resilient. They will always find a way no matter how difficult the moment. I realize many are angry with me. I own the responsibility for why everyone is in this situation: I grew the company size too quickly. I apologize for that. — jack (@jack)



上記のツイートに続けてドーシー氏は「これまでTwitterで働いてきたすべての人々に感謝し、愛しています」と投稿し、Twitter従業員や元従業員に対して感謝の意を示しました。



I am grateful for, and love, everyone who has ever worked on Twitter. I don't expect that to be mutual in this moment...or ever…and I understand. ???? — jack (@jack)



海外メディアのCNBCによると、Twitterには2013年6月30日の時点で約2000人の従業員がいたとのこと。その後、2021年末には従業員の数が約7500人にまで増加していたことが報告されています。マスク氏は2022年11月5日に「Twitterは1日当たり400万ドル(約5億9000万円)の損失を出しているため、人員削減に関しては選択の余地がありません」と述べています。また、マスク氏は「解雇された全員に対して、法的要求より50％多い3カ月分の退職金が提示されました」と述べ、解雇が法律に準ずるものであることをアピールしています。



Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.



Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required. — Elon Musk (@elonmusk)