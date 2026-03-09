2026年03月09日 17時00分 試食

ハーゲンダッツのアイスに「ザク硬」クッキーがトッピングされたミニカップ「ROCKY CRUNCHY！ストロベリーブラックココア/ソルティハニーバター」試食レビュー



ハーゲンダッツのミニカップシリーズから、なめらかなアイスの上にザクザク硬いクッキーがトッピングされた「ROCKY CRUNCHY！ストロベリーブラックココア」「ROCKY CRUNCHY！ソルティハニーバター」が2026年3月10日に新登場します。発売に先駆けて編集部に届いたため、今までのハーゲンダッツとはひと味違ったアイスを味わってみました。



ROCKY CRUNCHY!｜商品情報｜ハーゲンダッツ ジャパン Häagen-Dazs

https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/rocky-crunchy/



ROCKY CRUNCHY！ストロベリーブラックココアのパッケージ。





種類別はアイスクリームで、クリームのほかにストロベリーコーチングやストロベリーピューレが含まれています。カロリーは1個当たり274kcal。





フタを取って中のフィルムを剥がします。





ROCKY CRUNCHY！ストロベリーブラックココアの見た目は以下のような感じ。ストロベリーアイスの上にゴロゴロサイズのココアクッキーがトッピングされています。





スプーンですくってみると、上部のストロベリーコーティングがパリッと割れました。一口食べると、滑らかなアイスにパリッとしたコーティング、そしてザクッと硬いクッキーと3種類の食感が楽しめます。アイス部分はクリーミーな甘さのアイスクリームに甘酸っぱいストロベリーソースとコーティング部分がアクセントになるほか、ココアクッキーにはカラメルも含まれてビターになっているため、ザクザクかむと味わいの変化も広がります。クッキーがそこそこ硬くてしっかりかむ必要があるためあっさり食べたい時には注意が必要ですが、食べごたえのあるスイーツを食べたい時にはかなりオススメです。





ROCKY CRUNCHY！ソルティハニーバターのパッケージは以下のような感じ。





種類別はアイスクリームで、塩ミルクコーチングや塩バタービスケット、はちみつソースなどが含まれています。カロリーは279kcal。





中身はこんな感じ。





ROCKY CRUNCHY！ソルティハニーバターのアイスはハニーソース入りのバタースカッチアイスクリームで上質な甘い味わいといった感じですが、トッピングのクッキーはほどよい塩味が含まれているため、甘過ぎることなくどんどん食べ進めたくなるアイスでした。アイスクリームにもクッキーにもバターが使われているため、バターの味わいが口の中にしっかり広がります。





「ROCKY CRUNCHY！ストロベリーブラックココア」「ROCKY CRUNCHY！ソルティハニーバター」は2026年3月10日から全国で期間限定発売します。希望小売価格はどちらも税込373円です。楽天市場では12個入りを送料抜きで3380円で販売しているケースがありました。



ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY! ストロベリーブラックココア 12個



ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY! ソルティハニーバター 12個

