「習近平=プーさん」ネタをいじってしまった「ディアブロ イモータル」が中国でリリース延期



2022年6月1日にリリースされたモバイル向けゲームアプリ「ディアブロ イモータル」は強烈な課金要素が原因でユーザーから酷評されたものの、リリースから2週間で約32億円を売上げるという好スタートを切りました。そんなディアブロ イモータルは中国でも2022年6月23日にリリース予定だったのですが、リリース直前になって「ユーザー体験の最適化」のためにリリースを延期することが発表されました。一部報道では、リリース延期は「習近平国家主席と『くまのプーさん』を関連付ける」という中国国内での禁忌に触れたことが原因とされています。



日本を含む世界各国で2022年6月1日にリリースされたディアブロ イモータルは、中国でも2022年6月23日にリリース予定とされていました。しかし、リリースまで残り数日となった2022年6月19日にディアブロ イモータルの中国版公式サイトで「ゲーム体験の最適化」を理由に中国でのリリースを延期することが発表されました。延期告知には延期のおわびとしてアイテムを配布予定であることが記されていますが、延期後のリリース予定日時については記されていません。





また、中国の大手SNS「Weibo」に開設されているディアブロ イモータルの公式アカウントは2022年6月6日を最後に投稿が途絶えており、記事作成時点では「関連法規の違反」を原因に新規投稿を禁止されています。





一部のメディアは、ディアブロ イモータルの延期およびWebioでの投稿禁止措置の理由として「2022年5月22日にWeiboのディアブロ イモータル公式アカウントが習近平国家主席と『くまのプーさん』を関連付ける投稿を行った」ことをあげています。



習近平国家主席はネット上で「くまのプーさん」に似ているとネタにされることがありますが、中国国内では実写映画「プーと大人になった僕」が上映禁止になったり、当該ネタをいじったコメディアンが存在を消されてしまったりと、習近平国家主席と「くまのプーさん」を関連付けることがタブー視されています。



2019年には世界的に高い評価を受けたホラーゲーム「還願 DEVOTION」のゲーム内グラフィックに「習近平プーさんのバカ」と記されていることが判明し、ゲーム販売プラットフォームのSteamから一時削除される事態が発生。その後、還願 DEVOTIONの中国国内での販売を担当していたパブリッシャー「Indievent」はビジネスライセンスを剥奪されてしまいました。今回のディアブロ イモータルのリリース延期措置の原因が当該ネタにある場合、延期が長引く可能性もありそうです。