2023年02月02日 11時43分 ネットサービス

MicrosoftがChatGPTより高速なGPT-4を検索エンジンのBingに搭載へ



OpenAIと長期的パートナーシップを締結したMicrosoftが、検索エンジンのBingにGPT-4を組み込み、Googleに対抗していく方針であることが報じられています。



ChatGPT is about to get even better and Microsoft's Bing could win big | Semafor

https://www.semafor.com/article/02/01/2023/chatgpt-is-about-to-get-even-better-and-microsofts-bing-could-win-big





Report: Microsoft plans to update Bing with a faster version of ChatGPT in the coming weeks | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/02/01/report-microsoft-plans-to-update-bing-with-a-faster-version-of-chatgpt-in-the-coming-weeks/



OpenAIの開発したチャットAI「ChatGPT」には高性能言語モデル・GPT-3が用いられていて、MicrosoftはBingにChatGPTを統合して新機能を提供予定だと2023年1月初頭に報じられました。



その後、1月23日にMicrosoftはOpenAIに3度目となる大規模出資を実施、OpenAIと長期的パートナーシップを締結しました。



MicrosoftがOpenAIに対し数千億円規模の出資を行い長期的なパートナーシップを締結したことを発表 - GIGAZINE





ニュースサイト・Semaforの報道によると、MicrosoftはGPT-3より高速な言語モデルであるGPT-4を今後数週間でBingに組み込む予定だとのこと。これにより、Bingで自然な文章の形で検索することができるようになったり、これまでは機械的なリスト表示だった検索結果が人間味のある文章で提示されたりすることが期待されます。



GPT-3搭載のChatGPTでは、ときに回答を表示するまでに分単位で待たされることがありましたが、高速化したGPT-4であれば、待ち時間は減少すると考えられます。





なお、Bingの競合相手であるGoogleはChatGPTの登場に危機感を抱いており、新型チャットボット「Apprentice Bard」をテスト中です。



GoogleはChatGPTのような新型チャットボット「Apprentice Bard」をテストしている - GIGAZINE