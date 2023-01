2023年01月31日 10時58分 ソフトウェア

中国大手検索エンジンの百度がChatGPTのような対話型AIを2023年3月にリリースするという報道

入力したテキストに対してまるで人間のような精度で自然な返答を行う対話型AI「ChatGPT」が登場したことで、検索エンジンのシステムが大きく変わることが期待されています。中国最大の検索エンジンを開発する百度(Baidu)が、主要な検索サービスにChatGPTのような対話型AIを2023年3月に組み込むと報じられました。



アメリカ経済紙のBloombergは匿名の情報提供者による証言として、百度が2023年3月にChatGPTのような対話型AIのアプリケーションを発表する予定で、当初は主要な検索サービスに組み込むと報じています。





対話型AIを検索エンジンに導入することで、検索エンジンは従来の「複数の検索クエリ(キーワード)を入力して検索結果を絞り込む」というスタイルから、「検索したい内容を直接テキストとして入力し、それに応じた検索結果を表示する」というスタイルに変化することが期待されています。Microsoftはすでに同様の取り組みを検討しており、OpenAIに1兆円規模の投資を行い、自社の検索エンジンであるBingにChatGPTを導入することを計画していると報じられています。



対話型AIによる新しい検索スタイルは、記事作成時点で検索エンジン市場で最大シェアを掌握するGoogleにとっては脅威であり、GoogleはChatGPTのリリースに対して緊急事態宣言(コードレッド)を宣言したことも報道されました。



百度は、2014年にアメリカのカリフォルニア州でAI研究開発センターを開設するなど、かねてからAIの研究開発を積極的に行ってきた企業のひとつです。百度はすでに自然言語処理AI開発も行っており、2021年に発表された「悟道2.0」はパラメーター数1兆7500億という超大規模な自然言語処理モデルだと話題になりました。



Bloombergによると、百度のロビン・リーCEOは2022年12月の社内講演で「ChatGPTは巨大ハイテク企業が主導権を握ることができる例の1つです。私たちが毎日考えている技術がこれほど多くの人々の関心を集められているというのは非常にうれしいものです。それは簡単なことではありません」と語り、対話型AIの研究開発を行っていることを明らかにしたとのこと。また、リーCEOは同時に「テキストや画像を自動生成するジェネレーティブAIを商業化し、誰もが必要とする製品にすることは困難である可能性があります」とも述べたそうです。



なお、Bloombergは対話型AIの研究開発について百度に質問しましたが、百度の広報担当者はコメントを控えたそうです。