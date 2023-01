MicrosoftはOpenAIのChatGPTをBingやOfficeに統合するために100億ドルの投資を検討している

by Jon Russell OpenAIがリリースした対話型AI「ChatGPT」について、MicrosoftがOpenAIに100億ドル(約1兆3000億円)を投資することを検討していると報じられています。 Microsoft eyes $10 billion bet on ChatGPT owner | Semafor https://www.semafor.com/article/01/09/2023/microsoft-eyes-10-billion-bet-on-chatgpt Microsoft Mulls $10 Billion Investment in ChatGPT Creator - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-10/microsoft-weighs-10-billion-chatgpt-investment-semafor-says OpenAIは株式公開買い付けによる既存株式の売却を交渉中で、その際にOpenAIの評価額が約290億ドル(約3兆9000億円)となると報じられました。 「ChatGPT」開発のOpenAIが約400億円で株式公開買付けを交渉中との報道 - GIGAZINE

・関連記事

無料のチャットAI「ChatGPT」を有料で使わせる非公式アプリが大量発生中 - GIGAZINE



ChatGPTなどのAIで科学論文を書くことが国際会議で禁止に、ただし自分の文章の編集・推敲はOK - GIGAZINE



「Tinderの次のメタはChatGPT」女性の口説き方をチャットAIにご教授願う猛者現る - GIGAZINE



話題のチャットAI「ChatGPT」のセーフガードを回避して「不適切な回答」を聞き出す手法とは? - GIGAZINE

2023年01月11日 11時20分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.