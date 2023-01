「ChatGPT」開発のOpenAIが約400億円で株式公開買付けを交渉中との報道

チャットAI「 ChatGPT 」を開発した研究機関のOpenAIが、株式公開買付けによる既存株式の売却を交渉中であることがウォール・ストリート・ジャーナルにより報じられました。OpenAIの評価額は約290億ドル(約3兆9000億円)となり、株式売却額は少なくとも3億ドル(約400億円)になると見られています。 ChatGPT Creator in Investor Talks at $29 Billion Valuation - WSJ https://www.wsj.com/amp/articles/chatgpt-creator-openai-is-in-talks-for-tender-offer-that-would-value-it-at-29-billion-11672949279

2023年01月06日 10時30分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

