Googleが500億円超をOpenAIのライバル企業Anthropicに投資か、検索エンジンへの対話型AI導入を目指し



人間並みの精度で自然な会話が可能なOpenAIの対話型AI「ChatGPT」は、次世代の検索エンジンに応用可能な技術として期待されています。これに危機感を覚えているGoogleが、OpenAIのライバルとなるAIスタートアップのAnrthropicに3億ドル(約390億円)から4億ドル(約520億円)を投資したと報じられています。



AnthrpicはOpenAIの元スタッフであるダニエラ・アモデイとダリオ・アモデイによって2021年に設立された企業で、ChatGPTに対抗する対話型AI「Claude」を開発しています。



Claudeはまだ一般に公開されていませんが、Anthropicは2023年前半中にClaudeへのアクセスを拡大する予定であると述べています。



Financial Timesによれば、Googleはクラウド部門であるGoogle Cloudを通じて、Anthropicに約3億ドルを投資したとのこと。ただし、Bloombergは匿名の関係者からの証言として、投資額は4億ドルだと報じています。また、Financial Timesは「Googleは投資によってAnthropicと大規模なクラウド契約を結んだ」と報じていますが、匿名の関係者はBloombergに対して「投資によってクラウド契約をAnthropicに要求するものではない」と語っています。





GoogleがClaudeを開発するAnthropicに投資するのは、MicrosoftがOpenAIに投資してBingにChatGPTより高速なGPT-4を搭載しようと考えているのに対抗し、Googleの検索エンジンに対話型AIの導入を検討しているからだとFinancial TimesやBloombergは指摘しています。



実際に、サンダー・ピチャイCEOは2022年第4四半期決算報告後の電話会議で、「Googleが今後数週間から数カ月以内にLaMDAのような人工知能ベースの大規模言語モデルを利用可能にするでしょう。ユーザーはまもなく言語モデルを検索のコンパニオンとして利用できるようになるでしょう。私たちはAIの旅の始まりにいるに過ぎず、最高のものはまだ現れていません」と語ったことが報じられています。



投資を行なったというGoogle Cloudのトーマス・クリアンCEOは「Google Cloudは次世代のAIスタートアップにオープンインフラストラクチャを提供しています。Anrthropicとのパートナーシップは信頼性が高く責任あるAIの力をユーザーや企業が利用できるようにGoogleがどのように支援しているかを示す好例です」という声明を発表しています。



なお、GoogleとAnthropicは投資内容について、コメントを拒否しました。