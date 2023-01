2023年01月24日 11時13分 ソフトウェア

MicrosoftがOpenAIに対し数千億円規模の出資を行い長期的なパートナーシップを締結したことを発表



Microsoftが対話型AIのChatGPTや画像生成AIのDALL・E 2などを開発するAI研究団体・OpenAIに対して数十億ドル(数千億円)規模の出資を行い、長期的なパートナーシップを結んだことが2023年1月23日に発表されました。MicrosoftによるOpenAIへの出資は2019年・2021年に続いて3回目です。



MicrosoftがOpenAIに対して100億ドル(約1兆3000万円)を投資する可能性があることが報じられていましたが、現地時間の2023年1月23日になって、数十億ドル規模の出資を行ったことが発表されました。



Microsoftのサティア・ナデラCEOは「Microsoftは、最先端のAI研究を責任を持って推進させ、AIを新たなテクノロジープラットフォームとして広く普及させるという共通の理念に基づいてOpenAIとパートナーシップを結びました」と述べています。Microsoftはスーパーコンピューティングシステムの開発や展開への投資を行うことでOpenAIの研究を支援し、OpenAIの独占的なクラウドプロバイダーという立場を維持することとなります。



これまでナデラ氏はMicrosoftが製品にAIを取り入れることに関して、GoogleやAppleといったライバル企業に遅れを取ってきたことを懸念していました。



ナデラ氏によるとMicrosoftはOpenAIが提供するAzure OpenAIをさらに商業化することを想定しており「このパートナーシップにより、さまざまな業界の開発者や組織で、Azure OpenAIを使用することで最適なAIインフラストラクチャやモデル、ツールなどにアクセスできるようになります」とのこと。



また、MicrosoftはOpenAIとパートナーシップを結び、ChatGPTを検索エンジンのBingに統合して展開することに取り組んでいることが報じられています。



OpenAIのサム・アルトマンCEOは「Microsoftは私たちの価値観を共有しており、これまで通り独立した研究を継続し、すべての人に利益をもたらすことができる高度なAIの作成に取り組むことができることに興奮しています」と述べています。