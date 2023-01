2023年01月31日 11時18分 ゲーム

4年ぶりのオフライン開催となる世界最大のゲームイベント「E3 2023」に任天堂・ソニー・Xboxは参加しないとの報道

by jeriaska



4年ぶりの現地開催となるゲーム見本市「Electronic Entertainment Expo(E3)」に、任天堂とソニー、MicrosoftのXboxが参加しない可能性があることが伝えられました。



Exclusive: Xbox, Nintendo, and Sony Won't Be Part of E3 2023 - IGN

https://www.ign.com/articles/xbox-nintendo-sony-skipping-e3-2023



世界最大級のゲームイベントであるE3は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックにより2020年は中止となり、2021年はオンラインで開催されたものの、翌2022年はまたしてもCOVID-19の影響で中止となっていました。そのため、4年ぶりのオフライン開催となるE3 2023は、ゲーム業界にとっても旋風を巻き起こす一大イベントとなることが期待されていました。





しかし、ゲーム系メディアのIGNが複数の関係者から得たという情報によると、2023年6月13日から開催される予定のE3 2023には、任天堂、ソニー、Xboxは参加しないとのこと。



任天堂は発売予定のゲームを紹介する「Nintendo Direct」を不定期に配信していますが、E3の時期になると「Nintendo Direct: E3」と題したコンテンツを配信しているほか、現地にもブースを設けて展示していました。一方のソニーはE3 2019から同イベントに参加していません。ソニーは不参加の理由として「E3は影響力を失っている」などと話しています。



by caryl shaw



Xboxについては、IGNの報道の前週に「2023年夏にロサンゼルスでスタンドアロンのショーケースを実施するために取り組んでいる」と話していましたが、それが同じロサンゼルスで開催されるE3を指しているのかについては明言を避けていました。Xboxブランドの責任者であるフィル・スペンサー氏はIGNのインタビューに対し、Xboxは以前からE3と、E3の主催団体であるEntertainment Software Association(ESA)を支援していることを強調したそうですが、IGNは「Xboxはブースを設けないだろう」と推測しています。



IGNは「Xbox内部では最近レイオフなどの人員削減が行なわれており、この1年間実質的に大きなリリースがなかったため、余裕がなくなってきているようです。しかし、Starfieldを含む大型タイトルを2023年に発売する予定があることや、これまでE3をサポートしてきたことを考えると、いわゆるビッグ3の中では最もE3に参加する可能性が高いと思われたのですが」と述べました。



なお、E3 2023を主催するイベント企業のReedPopは「E3はゲーム業界にとって非常に重要なイベントです。6カ月前にE3の運営を請け負って以来、私たちはESAメンバーからのフィードバックに基づき、彼らの目標やニーズをサポートする新しいE3を創り出すよう真剣に取り組んできました。現在、業界最大手各社から多大な関心と口頭での約束をいただいており、出展企業を発表できる段階になれば、業界と消費者にとってロサンゼルスまで足を運ぶ価値のあるラインアップになると確信しています」との声明を発表しました。