2025年12月22日 11時57分 ソフトウェア

FirefoxがAI機能を完全に無効化する「AIキルスイッチ」を開発していることが明らかに



ウェブブラウザのFirefoxはAI機能を強化する取り組みを進めていますが、ユーザーコミュニティからの反対意見を受け、AI機能を完全に無効化するAIキルスイッチの開発に取り組んでいることを明かしました。



Firefox will add an AI "kill switch" after community pushback | TechSpot

https://www.techspot.com/news/110668-firefox-add-ai-kill-switch-after-community-pushback.html





2025年12月、Mozillaの新CEOにFirefoxの開発チームを率いてきたアンソニー・エンゾー＝デメオ氏が就任しました。



Mozillaの新CEOがこれからのFirefoxを語る、「最高のブラウザ」を最優先しつつAIの統合も - GIGAZINE





エンゾー＝デメオ氏はCEO就任に際し、Firefoxは最新のAIブラウザに進化し、信頼できるソフトウェアのより広範なエコシステムへ成長すると語りました。エンゾー＝デメオ氏は、「AIは常に選択肢であるべき」「Firefoxは依然として収益化を追求しなければならない」と語りました。なお、エンゾー＝デメオ氏はFirefoxの中にAI機能を組み込むことを約束しながら、ユーザーの信頼と選択肢を重視する方針を示しています。



Firefoxユーザーの間ではFirefoxをAIブラウザ化する試みは歓迎されていません。FirefoxユーザーからAIブラウザが歓迎されない理由について、テクノロジーメディアのTechSpotは「チャットAIや大規模言語モデル(LLM)などのAI機能は、透明性がほとんどないブラックボックスです。AIやエージェントベースのブラウザは、インターネットエコシステム全体にとって大きなセキュリティリスクにとなるとして、広く批判されています」と指摘しました。



FirefoxをAIブラウザ化する試みに対する批判を受け、Firefoxは公式Mastodonアカウントで「明確にされていなかった点：FirefoxにはAI機能を完全に無効化するオプションが搭載されています。社内ではこの機能を『AIキルスイッチ』と呼んでいます。正式リリース時には殺伐とした名称は避けられるでしょうが、これが我々の真剣かつ徹底的な取り組み姿勢です」と投稿し、FirefoxにAI機能を無効化するキルスイッチを搭載する計画を明かしました。なお、TechSpotによるとこのAIキルスイッチは2026年第1四半期にリリース予定です。





なお、Firefoxの派生ブラウザであるWaterfoxの開発者は、ブラウザにLLMは一切含まれないと言及。Pale Moonの開発者であるMoonchild氏は、「近日中にAIベースの機能も追加する予定はない」と述べました。また、VivaldiもAI機能の積極的な統合に反対しています。

