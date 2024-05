太陽フレアの活発化で農家のGPSシステムが混乱、作物の種まきシーズンなのに農業機械が動かない事態に

by NASA Goddard Space Flight Center 太陽はおよそ11年の 活動周期 で極大期と極小期を迎えます。2024年はちょうど太陽活動の極大期に当たり、例年よりも太陽フレアの発生頻度が高くなることが予想されています。この太陽フレアの活発化によって、トラクターや農業機械のGPSが機能不全に陥っていると報じられています。 Solar Storm Knocks Out Farmers' Tractor GPS Systems During Peak Planting Season https://www.404media.co/solar-storm-knocks-out-tractor-gps-systems-during-peak-planting-season/

・関連記事

SpaceXが農業機械メーカーのDeereと契約を締結、農村部のトラクターや収穫機などでインターネット接続が可能に - GIGAZINE



あの「DOOM」をトラクターの車載システムに移植して「修理する権利」を訴えるハッカーが登場 - GIGAZINE



農業用トラクターを超絶カスタマイズするとどうなるのか? - GIGAZINE



ロシアがウクライナから略奪した500万ドル相当の農耕用車両が遠隔操作により利用不可能に - GIGAZINE



コロラド州でアメリカ初の「トラクターを修理する権利法」が制定される - GIGAZINE

2024年05月13日 11時15分00秒 in ハードウェア, サイエンス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.