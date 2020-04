2020年04月08日 11時15分 メモ

Appleが「医療用フェイスシールド」を開発し週100万枚ペースで医療関係者に提供へ

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う物資不足に対応するため、自動車メーカーのテスラやフォード、家電製品メーカーのダイソンが人工呼吸器の開発に乗り出すなど、業界の垣根を越えた取り組みが続けられています。そんな中、Appleが新たに「医療用のフェイスシールド」を開発したことを発表しました。



Appleのティム・クックCEOは2020年4月6日に、「Appleは、世界中で実施されている新型コロナウイルス感染症(COVID-19)との戦いを全力で支援しています。Appleはこのほど、サプライチェーンを通じて2000万枚以上のマスクを調達しました。さらに、Appleのデザイン・エンジニアリング・オペレーション・パッケージング担当チームは、サプライヤーと協力して医療従事者のためのフェイスシールドを設計・生産し、出荷を開始しています」とTwitterで発表しました。



Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020



Appleが開発したフェイスシールドはたった3つのパーツだけで構成されており、クックCEOによると2分もかからず組み立てることができるとのこと。





まず、頭に装着するバンドとフェイスシールドにあいている穴を合わせて……





ストラップを通せば完成です。





ストラップの長さを変えればあらゆる人の頭にフィットできるほか、バンドとシールドの穴をずらすことで顔とフェイスシールドの距離も調節できます。





完成したフェイスシールドは既にカリフォルニア州サンタクララにある医療機関に届けられており、医療従事者からの反応は「大変好評」だったとのこと。またクックCEOの声明によると、フェイスシールドは今後週産100万枚のペースで生産され、アメリカの医療現場に届けられる予定であるほか、最終的にはアメリカ国外の地域にも届けたい考えだということです。





クックCEOは声明の中で「これはAppleにとって愛と感謝の仕事であり、今後も我々は時間をかけてより多くの努力を続けていきたいと考えています」と話しました。