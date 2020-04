炙った醤油ソースでガッツリ濃い味の「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」「炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ」をマクドナルドで食べてきた

・関連記事

ジューシーな肉とチーズのうまみがメインのハッシュブラウンを超えてしまうバーガーキングの「デラックスハッシュブラウンワッパー」試食レビュー - GIGAZINE



はみ出るほどのポークパティをもちもち食感のフランスパンで挟んだ「TERIYAKIリブサンドポーク」「ダブルベーコンリブサンドポーク」をロッテリアで食べてみた - GIGAZINE



ローソンの新ホットスナック「GU-BO(グーボ)」はサクサク生地に詰まった具材の味の濃さが圧倒的 - GIGAZINE



特製明太ソースが濃厚白身魚フライにドカがけされた「明太チーズのフィッシュバーガー」をドムドムハンバーガーで食べてきた - GIGAZINE



ひんやり&とろ~りな温度の違う濃厚クリームチーズを堪能できる「倍クリームチーズダブルテリヤキ」などモスバーガー新メニュー4種試食レビュー - GIGAZINE

2020年04月08日 11時55分00秒 in 試食, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.