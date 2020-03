伝染病で人類全滅を目指すゲーム「Plague Inc.」に「感染拡大を食い止めて世界を救う」新モードが追加される予定

PCやスマートフォンなど複数のプラットフォームでリリースされている「Plague Inc.」は、細菌やウイルスの性質を少しずつ変化させながら、世界中に感染を拡大させ、人類の滅亡を目指すゲームです。開発会社のNdemic Creationsは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を受け、Plague Inc.にこれまでのゲーム内容と真逆となる「伝染病の感染拡大を食い止めて人類の滅亡を防ぐ」という新しいゲームモードを追加すると発表しました。



伝染病を題材にしたPlague Inc.は、COVID-19の感染拡大と共に「その内容が現実にリンクしている」と話題になり、2020年1月にはiOS向けゲームアプリの人気ランキング1位に輝いたことが報じられています。



Ndemic Creationsは、感染症流行対策イノベーション連合(CEPI)と世界保健機関(WHO)のCOVID-19連帯対応基金に、25万ドル(約2750万円)を寄付したと明らかにしました。



