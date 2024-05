2024年05月12日 19時10分 モバイル

AppleとOpenAIの契約が最終調整へ、iOS 18にChatGPTを搭載するとみられる



AppleがChatGPTをiPhoneに搭載するためのOpenAIとの提携を協議しており、条件を調整する最終局面に到達しているとBloombergが報道しました。



Apple Closes in on Deal With OpenAI to Put ChatGPT on iPhone - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-11/apple-closes-in-on-deal-with-openai-to-put-chatgpt-on-iphone





iOS 18: Apple finalizing deal to bring ChatGPT to iPhone - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2024/05/10/ios-18-chatgpt-features-apple-openai/



OpenAI confirms May 13 event for ChatGPT updates

https://9to5google.com/2024/05/10/openai-may-13-event-chatgpt/



Bloombergのレポートによると、Appleは2024年リリース予定のiPhoneおよびiOSにOpenAIの技術を導入するための契約を進めており、契約が成立すればiOS 18のAI機能の一部としてChatGPTを活用した「人気のチャットボット」を提供できるようになる見込みとのこと。AppleはGoogleのGeminiを使用するための協議も進めていましたが、Bloombergのレポートでは「AppleはOpenAIとの合意に近づいている」と述べられています。



Appleは日本時間の2024年6月11日から年次開発者向け会議のWWDCを開催予定で、この中でiOS 18が発表されるとみられています。このタイミングでOpenAIとの契約を成立させることでiOS 18のAI機能の発表に「人気のチャットボットが利用可能になること」を加えることができるとのこと。



また、OpenAIは2024年5月13日に「ChatGPTとGPT-4のアップデート」を行うためにライブストリームを行う予定です。



We’ll be streaming live on https://t.co/OcO6MLUYGH at 10AM PT Monday, May 13 to demo some ChatGPT and GPT-4 updates. — OpenAI (@OpenAI)



2024年5月14日からGoogleがGoogle I/O 2024を開催して最新のAI製品を発表するとみられていますが、OpenAIはGoogleに先駆けて開発中のAI検索エンジンを発表するのではないかと報じられています。



