2021年08月11日 10時40分 ソフトウェア

「Firefox 91」正式版リリース、Cookie削除の仕組みがアップデートされてトラッキングをより厳密に拒否できるように



ウェブブラウザ「Firefox 91」の正式版が公開されました。「cookie jar」という仕組みが導入されることでより厳密にトラッキングを拒否できるようになったほか、Windowsのシングルサインオン機能のサポートやページの装飾を減らしてシンプルなレイアウトで印刷する機能が追加されています。



Firefox 91.0, See All New Features, Updates and Fixes

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/91.0/releasenotes/



Firefox 91 Introduces Enhanced Cookie Clearing - Mozilla Security Blog

https://blog.mozilla.org/security/2021/08/10/firefox-91-introduces-enhanced-cookie-clearing/



◆Cookie削除の仕組みが強化される

ウェブサイトにはFacebookのいいねボタンなど、他のサイトのコンテンツが埋め込んである場合がしばしば存在しています。従来のFirefoxの仕組みでは、こうして別のウェブサイト上で読み込まれたコンテンツについては「閲覧中のサイトとは別のサイト」として扱っており、閲覧中のサイトのCookieを削除した場合でもそのサイト上で読み込まれていたコンテンツのCookieは残るという仕様になっていました。この状態ではユーザーが特定のサイトからのトラッキングを拒否しようとCookieを削除したところで、トラッカーは別サイト扱いとなりトラッキングができてしまうという問題が存在していました。





Firefox 91からはウェブサイトごとに「cookie jar」という仕組みが導入され、当該サイト内で保存されたCookieを別サイトのものもまとめて削除可能に。設定の「プライバシーとセキュリティ」にある「Cookieとサイトデータ」の「データを管理」画面では、これまで個々のドメインごとのCookie数を表示していましたが、Firefox 91以降はそれぞれのサイトのcookie jarに保存されたCookieの総数を表示するように変更されています。





新たなCookie削除の仕組みの恩恵を受けるには、「強化型トラッキング防止機能」を「厳格」モードにした上でサイトのCookieを削除する必要があるとのこと。サイトに保存されているデータごとまとめてすべてを削除する場合は、履歴の「このサイトの履歴を消去」メニューを使うことも可能です。





◆Windowsのシングルサインオンをサポート

Windows 10の資格情報を利用してMicrosoftや職場・学校のアカウントにログインできるようになりました。



◆印刷メニューに「ページを単純化」機能が追加

余計な装飾を削除し、内容だけをすっきりと印刷可能になります。





◆プライベートウィンドウ利用中は標準でHTTPS優先モードになるように変更

プライベートウィンドウにてURLを入力した際に、まずHTTPSでの接続を試して失敗した場合のみHTTPで通信するようになりました。今後のアップデートで通常ウィンドウにも導入予定とのこと。





◆その他のアップデート

・プライベートウィンドウでも検索欄に入力した際に「タブに切り替える」が出現するように

・macOSにて「コントラストを上げる」設定が行われていた場合、Firefoxも自動でハイコントラストモードになるように

・ユーザーの入力への応答速度が10~20%向上



◆開発者向けのアップデート

・Errorコンストラクタがcauseオプションを取れるように

エラーをキャッチ後に情報を追加して再度スローする場合に、元のエラー情報を適切にcauseに設定することでスタックトレースなどの情報を失わずに伝達可能になります。



また、Firefox 91には数多くのセキュリティフィックスも含まれています。



なお、次期メジャー版となるFirefox 92は現地時間の2021年9月7日にリリース予定です。