ウェブサイトのパフォーマンスを劇的に改善した詳細な方法が公開中

ウェブサイトのユーザー体験を表す指標「 コアウェブバイタル 」がGoogleの検索結果ランキングに反映されることから、ウェブサイトは内容の充実とともにパフォーマンスもますます重視されるようになっています。ウェブ関連の情報を扱う Smashing Magazine の ヴィタリー・フリードマン 氏は、低下していたSmashing Magazineのパフォーマンスをどのように改善したかを詳細に語っています。 How We Improved SmashingMag Performance — Smashing Magazine https://www.smashingmagazine.com/2021/01/smashingmag-performance-case-study/ Smashing Magazineがウェブサイトを改善する前の、Google製ウェブサイト監査ツール「 Lighthouse 」による地域別のパフォーマンス計測結果が以下。パフォーマンスが良好な場合は緑色で数値が表示されるのですが、Smashing Magazineはどの地域でも、45~62ポイントと、パフォーマンスが悪いことを示す黄色や赤色の水準でした。

2021年01月27日 08時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1n_yi

