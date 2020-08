無料でアカウント作成時に使える捨てメアドを自動生成して本来のメールアドレスを守る「Firefox Relay」レビュー

ログインに成功すると以下の画面に遷移します。Firefox上でFirefox Relayを使うためには、登録するだけではなく専用の拡張機能をインストールする必要があります。「Get the add-on for Firefox」をクリック。

・関連記事

自分だけの検索エンジンで日ごろの検索を効率化できるFirefox拡張機能「Add custom search engine」レビュー - GIGAZINE



Twitterのタイムラインに流れる画像や動画をまとめて保存できるブラウザ拡張機能「Twitter メディアダウンローダ」 - GIGAZINE



どこのリンクから移動したかをわからないようにして個人情報を守る「Referer Modifier」レビュー - GIGAZINE



Twitterの画像を右クリックから一発でダウンロード可能な拡張機能「Twitter Image Downloader」レビュー - GIGAZINE



シンプルなレイアウトでサクッと使えるFirefox拡張機能のRSSリーダー「mPage」 - GIGAZINE

2020年08月25日 12時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.