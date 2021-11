2021年11月18日 11時16分 レビュー

Firefox上でサービス登録用の捨てメアドを無限に自動生成して管理してくれる「Firefox Relay Premium」が登場



ランダムな文字列を含むメールアドレスを生成し、自分が本来使っているメールアドレスに紐付けたメールエイリアスとして利用できる基本無料のFirefox公式サービスが「Firefox Relay」です。Firefoxを提供するMozillaが、Firefox Relayの有料のプレミアムプランである「Firefox Relay Premium」の提供を開始しました。



Introducing Firefox Relay Premium, allowing more aliases to protect your identity from spammers

https://blog.mozilla.org/en/mozilla/firefox-relay-and-premium-service/



Firefox Relayはアドオンを導入することで利用可能になるサービスで、Firefoxアカウントに登録したメールアドレスとリンクした「ランダムな文字列を含むメールアドレス」をその場で生成してくれるメールエイリアスです。Firefox Relayの使い方は以下の記事を読むとよくわかります。



無料でアカウント作成時に使える捨てメアドを自動生成して本来のメールアドレスを守る「Firefox Relay」レビュー - GIGAZINE





Firefox Relayで生成されるメールアドレスは、メールアドレスの入力欄の横にあるアイコンをクリックすることで生成されます。





また、Firefox Relayの管理ページで、「Generate New Alias」をクリックすることで……





事前にメールアドレスを生成することも可能です。無料版は、1つのアカウントにつきメールアドレスを最大5つまで生成できます。





生成したメールアドレスは、横に表示されているページアイコンをクリックすることで、コピーできます。





さらにアップデートによって、任意のアカウント名を生成したメールアドレスにつけることが可能になりました。このアカウント名はFirefoxアカウントの同期経由で他デバイスのFirefoxとも同期可能です。





Firefox Relayのアドオンを導入すると、Firefox上でメールアドレス入力欄が表示されるたびに、Firefox Relayのアイコンも表示されるようになります。「メールアドレス入力欄にいちいちFirefox Relayのアイコンを表示させたくない!」という場合は、ツールバーに表示されているFirefox Relayの拡張機能アイコンをクリックし、歯車アイコンをクリックして設定画面を呼び出します。





「Show Relay icon in email fields on websites」のスイッチをオフにすれば、メールアドレス入力欄にアイコンが表示されなくなります。





そして、Mozillaが2021年11月16日に発表したFirefox Relay Premiumは、月額0.99ドル(約110円)で提供される有料プランで、生成できるメールアドレスが無限になります。



無料版は日本でも利用できますが、Firefox Relay Premiumはアメリカ、カナダ、イギリス、マレーシア、シンガポール、ニュージーランド、オーストリア、ベルギー、フランス、ドイツ、アイルランド、オランダ、スペイン、スイスで提供するとMozillaは述べています。実際にFirefox Relay Premiumに登録するべくクレジットカード情報を入力しても、記事作成時点ではエラーが出て受け付けられませんでした。