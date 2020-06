2020年06月03日 07時55分 ソフトウェア

「Firefox 77」正式版リリース、大画面ノートPCでWebRenderが有効化されて描画速度が向上へ



ウェブブラウザ「Firefox 77」の正式版が公開されました。描画速度を向上させるWebRenderがノートPC上のWindows 10版Firefoxでも利用できるようになったほか、開発者向けの機能がアップデートされています。



Firefox 77.0, See All New Features, Updates and Fixes

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/77.0/releasenotes/



Pocket provides fascinating reads from trusted sources in the UK with newest Firefox - The Mozilla Blog

https://blog.mozilla.org/blog/2020/06/02/pocket-provides-fascinating-reads-from-trusted-sources-in-the-uk-with-newest-firefox/



Firefox 77 for developers - Mozilla | MDN

https://developer.mozilla.org/ja/docs/Mozilla/Firefox/Releases/77



◆イギリスのユーザーにもPocketのレコメンデーション機能が解放される

PocketアプリやFirefox組み込みの保存ボタンでユーザーが登録した記事の中から、キュレーターが厳選しておすすめの記事を配信するレコメンデーション機能がイギリスのユーザーに解放されました。Pocketレコメンデーション機能はアメリカ・カナダ・ドイツでは以前から提供されており、イギリスが4か国目として加わった形となります。



◆描画速度を上げるWebRenderの対応範囲が拡大

Nvidia製のグラフィックチップを利用しているバッテリー駆動のWindows 10を搭載したPCのうち、画面サイズが1920x1200を超えるものについて、新たにWebRenderが利用できるようになりました。なお、Nvidia以外のグラフィックチップについての現時点での対応状況は公式wikiにて確認可能です。



◆「about:certificate」ページが追加

ウェブ証明書の管理をより簡単に行えるようになりました。





◆開発者ツールのネットワークモニターにアクションメニューが追加

リロードでログが消えないようにする「永続ログ」機能のほか、HAR形式での出力・入力を扱うメニューが追加されています。





◆ネットワークモニターのコンテキストメニューにリクエストのブロック関連メニューが追加





◆開発者用FirefoxのCSSに互換性パネルが追加

ページで使用されているCSSプロパティのうち、どのプロパティがどのブラウザでサポートされているのかを一覧で表示できるようになりました。





また、Firefox 77には数多くのセキュリティフィックスも含まれています。