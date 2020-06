プログラミング言語別に見るプログラマーの給与や人気ランキングなど世界のプログラマーを対象にした調査結果が公開中

プログラミングやコンピューターなどの技術に関する ナレッジコミュニティ である Stack Overflow が、世界各国のプログラマー約6万5000人を対象に行ったアンケート調査の結果を公開しました。プログラマーたちが好きなプログラミング言語や、普段使用しているプログラミング言語、プログラミング言語別の給与ランキングなど、さまざまな観点のランキングが公開されています。 The 2020 Developer Survey results are here! - Stack Overflow Blog https://stackoverflow.blog/2020/05/27/2020-stack-overflow-developer-survey-results/ 以下の図は国別のおおよその回答者数を円の大きさで表したもので、アメリカの回答者が最も多くなっています。

2020年06月03日 08時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1m_mn

