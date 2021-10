Pythonがプログラミング言語の人気ランキング「TIOBE Index」で20年の歴史上初めて1位を獲得

プログラミングコードの品質を評価するオランダの企業・ TIOBE は、人気のプログラミング言語ランキング「 TIOBE Index 」を1カ月ごとに更新しています。2021年10月版のTIOBE Indexでは、2001年6月に集計が始まって以来続いていた JAVA と C の覇権を打ち破り、初めて Python が1位を獲得しました。 index | TIOBE - The Software Quality Company https://www.tiobe.com/tiobe-index/

2021年10月12日 07時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1h_ik

