開発者7万人に聞いたソフトウェア開発の今をまとめた「Stack Overflow Developer Survey 2022」

・関連記事

Stack Overflowに高校時代から10年間書き込みを続けたエンジニアが学んだ15のこと - GIGAZINE



プログラミングのQ&Aサイトにアクセスした人々はどれほどコードや本文を「コピー&ペースト」しているのか? - GIGAZINE



約2000億円でプログラミング特化型Q&Aサイト「Stack Overflow」が買収される - GIGAZINE



なぜStack Overflowから個人情報が流出したのか、犯人の攻撃方法と対処の詳細なタイムラインが公開中 - GIGAZINE



IT技術系Q&Aコミュニティ「Stack Overflow」の4000万件以上ある質問&回答で最も多く引用された「プログラマー必読」な書籍トップ10リスト - GIGAZINE



プログラミング言語別に見るプログラマーの給与や人気ランキングなど世界のプログラマーを対象にした調査結果が公開中 - GIGAZINE



「給料が多いほど仕事が好き」「よく使うプログラミング言語」「開発環境」「開発者歴」「OS」など世界中の開発者の統計をまとめた「Stack Overflow Developer Survey 2016」 - GIGAZINE

2022年06月23日 19時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.