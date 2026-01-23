Go言語を使う開発者のAI使用状況や使用エディターなどが丸ごと分かる調査レポート2025年版が公開される
Go言語の開発チームが、Go言語を使う開発者向けに実施したアンケート調査の結果を公開しました。
Results from the 2025 Go Developer Survey - The Go Programming Language
https://go.dev/blog/survey2025
アンケートは2025年9月9日から9月30日にかけて実施されました。Go言語ユーザーの年齢区分は以下の通り。最も多いのは25～34歳の35％で、75歳以上は0％です。
職業プログラマーとしての経歴は15年以上のユーザーが35％で最も多く、1年未満のユーザーは2％でした。
回答者のうち82％がGo言語を仕事で使っており、72％は個人的プロジェクトやオープンソースプロジェクトに使っています。学校で使っているユーザーは4％でした。
勤務先の職種は、テクノロジー企業が46％で、ファイナンシャルサービスが13％。
開発しているソフトウェアはCLIソフトウェアが74％、API・RPCサービスが73％、ライブラリやフレームワークが49％、ウェブサイトやウェブサービスが46％でした。
開発したソフトウェアはAWSで稼働する割合が46％で、オンプレミスサーバーでの稼働が44％、GCPでの稼働が26％、Azureでの稼働が14％です。
Go言語以外のお気に入り言語は1位がPython(18％)、2位が決められないよ！(14％)、3位がRust(11％)とTypeScript(11％)でした。
コーディングに用いるプラットフォームはmacOSが60％、Linuxが58％、Windowsが20％、WSLが14％。
開発したソフトウェアを実行するOSはLinuxが96％で圧倒的1位でした。
コーディングに使っているエディターは1位がVS Code(37％)、2位がGoLand(28％)、3位がVimおよびNeovim(19％)でした。Rust製エディターのZedとAI搭載エディターのCursorが4％で同率4位です。
Go言語で開発したソフトウェアにAI機能が含まれているか尋ねる質問では66％が「AI機能を含んでいない」と回答。「自分で開発したAI機能を含んでいる」という回答は20％で、「自分はAI機能を開発していないけど、完成したソフトウェアはAI機能を含んでいる」という回答は12％でした。
AI機能を含むGoソフトウェアでのAIの用途は1位が要約(45％)、2位が分類(33％)、3位が生成(32％)でした。
ソフトウェア開発にAIツールを使うことに満足しているか否か尋ねた質問では、13％が満足、42％がおおむね満足、22％が中立、16％がおおむね不満、7％が不満と回答。
AIツールの使用頻度は「毎日たくさん使っている」という回答者が32％だったのに対して、「数カ月にわたって一度も使っていない」という回答者も17％いました。
使用しているAIアシスタントは1位がChatGPT(45％)、2位がGitHub Copilot(31％)、3位がClaude Code(25％)、4位がClaude(23％)、5位がGemini(20％)でした。
AIツールをエージェントとして使っているか否か尋ねた質問では、よく使っている回答者が17％、ときどき使っている回答者が23％、たまに使っている回答者が17％、使っていない回答者が41％でした。
AIツールの使用目的では「Goに関する質問の答えを探す」「コードを書いてもらう」「新技術のコンセプトを学ぶ」といった用途が多いです。一方で、「他人が書いたコードをレビューする」「ソフトウェアを本番環境にデプロイする」「本番環境をモニタリングする」といった用途に用いている人は少ないです。
Go言語に満足しているか否かを尋ねる質問では91％が満足と回答。
しかし、「Go言語のコントリビューションプロセスは自分にとって分かりやすい」と回答した人は25％、「Go言語プロジェクトの疑問に対するリーダーシップは良好だ」と回答した人は28％にとどまり、Go言語プロジェクトには課題が残っていることも分かっています。
