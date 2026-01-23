2026年01月23日 19時35分 ソフトウェア

Go言語を使う開発者のAI使用状況や使用エディターなどが丸ごと分かる調査レポート2025年版が公開される



Go言語の開発チームが、Go言語を使う開発者向けに実施したアンケート調査の結果を公開しました。



Results from the 2025 Go Developer Survey - The Go Programming Language

https://go.dev/blog/survey2025



アンケートは2025年9月9日から9月30日にかけて実施されました。Go言語ユーザーの年齢区分は以下の通り。最も多いのは25～34歳の35％で、75歳以上は0％です。





職業プログラマーとしての経歴は15年以上のユーザーが35％で最も多く、1年未満のユーザーは2％でした。





回答者のうち82％がGo言語を仕事で使っており、72％は個人的プロジェクトやオープンソースプロジェクトに使っています。学校で使っているユーザーは4％でした。





勤務先の職種は、テクノロジー企業が46％で、ファイナンシャルサービスが13％。





開発しているソフトウェアはCLIソフトウェアが74％、API・RPCサービスが73％、ライブラリやフレームワークが49％、ウェブサイトやウェブサービスが46％でした。





開発したソフトウェアはAWSで稼働する割合が46％で、オンプレミスサーバーでの稼働が44％、GCPでの稼働が26％、Azureでの稼働が14％です。





Go言語以外のお気に入り言語は1位がPython(18％)、2位が決められないよ！(14％)、3位がRust(11％)とTypeScript(11％)でした。





コーディングに用いるプラットフォームはmacOSが60％、Linuxが58％、Windowsが20％、WSLが14％。





開発したソフトウェアを実行するOSはLinuxが96％で圧倒的1位でした。





コーディングに使っているエディターは1位がVS Code(37％)、2位がGoLand(28％)、3位がVimおよびNeovim(19％)でした。Rust製エディターのZedとAI搭載エディターのCursorが4％で同率4位です。





Go言語で開発したソフトウェアにAI機能が含まれているか尋ねる質問では66％が「AI機能を含んでいない」と回答。「自分で開発したAI機能を含んでいる」という回答は20％で、「自分はAI機能を開発していないけど、完成したソフトウェアはAI機能を含んでいる」という回答は12％でした。





AI機能を含むGoソフトウェアでのAIの用途は1位が要約(45％)、2位が分類(33％)、3位が生成(32％)でした。





ソフトウェア開発にAIツールを使うことに満足しているか否か尋ねた質問では、13％が満足、42％がおおむね満足、22％が中立、16％がおおむね不満、7％が不満と回答。





AIツールの使用頻度は「毎日たくさん使っている」という回答者が32％だったのに対して、「数カ月にわたって一度も使っていない」という回答者も17％いました。





使用しているAIアシスタントは1位がChatGPT(45％)、2位がGitHub Copilot(31％)、3位がClaude Code(25％)、4位がClaude(23％)、5位がGemini(20％)でした。





AIツールをエージェントとして使っているか否か尋ねた質問では、よく使っている回答者が17％、ときどき使っている回答者が23％、たまに使っている回答者が17％、使っていない回答者が41％でした。





AIツールの使用目的では「Goに関する質問の答えを探す」「コードを書いてもらう」「新技術のコンセプトを学ぶ」といった用途が多いです。一方で、「他人が書いたコードをレビューする」「ソフトウェアを本番環境にデプロイする」「本番環境をモニタリングする」といった用途に用いている人は少ないです。





Go言語に満足しているか否かを尋ねる質問では91％が満足と回答。





しかし、「Go言語のコントリビューションプロセスは自分にとって分かりやすい」と回答した人は25％、「Go言語プロジェクトの疑問に対するリーダーシップは良好だ」と回答した人は28％にとどまり、Go言語プロジェクトには課題が残っていることも分かっています。

