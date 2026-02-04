2026年02月04日 09時00分 ピックアップ

オンライン講座や学習サービスを使ったことはある？プログラミングはする？GIGAZINE読者にアンケートで聞いてみた



オンライン講座や学習サービスは動画やスライドで体系的に学べるだけでなく場所や時間に縛られにくい点もあって便利ですが、実際にどれくらいの人が利用していてどんな分野を学び、今後何を学びたいと考えているのかは気になるところ。そこで、GIGAZINEが年3回実施しているプレゼント企画のアンケートでオンライン講座の利用状況に加えて、興味のあるIT系資格やプログラミング言語・マークアップ言語についても聞いてみました。



まず「オンライン講座・学習サービスを利用したことはありますか？」と質問した結果、「いいえ」は70.2％で「はい」が29.8％でした。





続いてオンライン講座や学習サービスの利用経験がある人に「どのようなカテゴリーを受講しましたか？」と質問し、回答をワードクラウド化したものが以下。「プログラミング」「英語・語学」「ビジネス・マネジメント」「デザイン・CG」「IT」「教育・学習」「AI」「投資・金融」「会計・簿記」「医療・健康」など受講分野は幅広くなっていますが、その中でもプログラミングやIT、英語・語学関連を学んだ人が多い結果となりました。





次に「利用したいと思うオンライン講座・学習サービスはどれですか？」と質問した結果が以下の通り。



1位：Udemy(57.64％)

2位：Coursera(8.33％)

3位：gacco(6.85％)

4位：Schoo(6.49％)

5位：Coloso(5.16％)

6位：パルミー(4.04％)

7位：JMOOC(3.58％)

8位：その他(3.01％)

9位：ストアカ(2.35％)

10位：CLASS101＋(1.43％)





オンライン学習を仕事に結びつけるルートとして資格の取得を意識する人もいます。「IT系の資格試験で興味のあるものを選んでください」と質問した結果以下のようになりました。



1位：基本情報技術者試験(19.77％)

2位：応用情報技術者試験(15.80％)

3位：ITパスポート試験(14.96％)

4位：AWS認定資格(9.50％)

5位：ネットワークスペシャリスト試験(8.07％)

6位：情報セキュリティマネジメント試験(7.58％)

7位：Microsoft認定資格(Azure)(6.66％)

8位：Google Cloud認定資格(6.24％)

9位：Python3エンジニア認定基礎試験(5.84％)

10位：情報処理安全確保支援士試験(5.57％)





GIGAZINEにはIT系の読者が多いため、「プログラミングをしますか？」という質問もしてみました。その結果「しない」は66.4％で、「する」が33.6％でした。





前の質問でプログラミングを「する」と回答した人に「普段どのプログラミング言語・マークアップ言語をよく使いますか？」と質問し、上位10件をまとめたものが以下。



1位：Python(19.55％)

2位：JavaScript(14.17％)

3位：HTML(12.47％)

4位：C++(8.54％)

5位：VBA(8.52％)

6位：SQL(8.08％)

7位：C#(8.03％)

8位：C(7.72％)

9位：Java(7.59％)

10位：PHP(5.32％)





一方で「今は使っていないものの将来習得したいと思っているプログラミング言語・マークアップ言語はどれですか？」と質問して上位10件をまとめたものが以下。



1位：Python(18.85％)

2位：Rust(18.71％)

3位：Go(10.71％)

4位：C++(9.43％)

5位：TypeScript(8.95％)

6位：C#(7.77％)

7位：Ruby(7.44％)

8位：Java(6.21％)

9位：Swift(5.97％)

10位：JavaScript5.97％



Pythonは「普段使用する言語」としても「将来習得したい言語」としても首位にあり圧倒的に人気だということがわかりますが、その他にもRustやGoなど「普段使用している言語」では出てこなかった言語が「将来習得したい言語」として目立つ結果となりました。





GIGAZINEはIT関連を中心に幅広いカテゴリの記事を掲載しているので、オンライン学習の利用経験やプログラミングをしている人が約3割もいることがアンケートにより分かりました。また、興味のある資格の質問では基本情報技術者試験や応用情報技術者試験などが上位に来ており「体系立てて学びたい」「次の一歩を明確にしたい」という読者のニーズが見えます。プログラミング言語やマークアップ言語については、普段使う言語としてのPythonの強さに加え、将来習得したい言語としてRustやGoが上位に入っている点も特徴的です。



こうしたテクノロジーや新しい知識を得ることに関心が高いGIGAZINE読者に向けて記事広告を出稿し、売り上げ増加につなげてみませんか？もちろんオンライン学習サービスでもそうでなくてもOK！気になる方は以下の媒体資料サイトから広告掲載についてぜひご連絡ください。



GIGAZINE.BIZ｜ IT系ニュースサイトGIGAZINEの広告掲載のご案内。

https://gigazine.biz/