都市建設ゲームによく出てくる「中世の集落」は実際にはどのように発展していったのか？



資源や人材などを集めて都市を発展させていく都市建設ゲームには、中世ヨーロッパの集落をテーマにした作品が人気ジャンルの1つとなっています。しかし、こうした都市建設ゲームの多くは中世の実際の社会構造や経済の発展を大きく単純化しており、正確ではない部分があると歴史学者が解説しています。



Why medieval city-builder video games are historically inaccurate - Leiden Medievalists Blog

都市建設ゲームは戦略ジャンルと経営ジャンルを組み合わせる形で1990年代に始まり、90年代後半には中世をテーマとした代表的な作品「The Settlers」や「Knights and Merchants: The Shattered Kingdom」、「Anno」シリーズなどが登場しています。以下はKnights and Merchantsのゲーム画面。





中世を舞台にした都市建設ゲームの多くは、水源など豊富な資源に近い場所に村の中心地を築くことから始まり、その後も資源を集め続けることで集落に新しい家や施設を建設するための建築資材を獲得します。そのほか、穀物の栽培や加工、羊を育てて羊毛を加工して販売するなどの生産チェーンを拡大し、都市として発展させていきます。



しかし、歴史学者のアレクシア・ケルクホフ氏によると、都市建設ゲームのように集落が資源の増加に伴い自然に拡大していくような「有機的な成長」の形は、一見合理的に見えて歴史的には正確ではないそうです。



まず、考古学や歴史研究に基づくと、初期段階の集落は特定の設計に基づいて計画され配置されていたと考えられています。以下は、西暦1000年から1300年ごろのオランダ南部に発展した「西ブラバント」の円形荘園のスケッチです。青い線で描かれた川の近くに掘のある屋敷が建設され、そこから放射状に広がるように農場区画が設けられていたことを示しています。このような荘園は「BORCH(ボルフ)」と呼ばれています。





また、以下は街路集落のスケッチで、近隣の湿地帯の開発を念頭に立てられています。道路を垂直に区切る形で、農場とそれに付随する均一な大きさの長方形の区画が一列に並んでいます。





居住地を選ぶ上で、近くに川などの飲料水があるかどうかは重要な要素であり、耕作地や牧草地を作るための土地を中心に初期の集落は計画されています。ゲームでもこのような初期計画は類似している場合もありますが、ここから「資源が増えることで自然な流れとして集落が拡大していく」といった有機的な発展はゲーム的な要素であり、実際には資源よりも領主や地元貴族などの所有者、地形、水源、周囲の集落間との関係に左右されるため、「初期に計画された形態が長く保たれることが多かった」とケルクホフ氏は説明しています。



また中世の経済は、ゲームではあまり見られない脅威と常に直面していたとケルクホフ氏は指摘しました。農業の余剰生産分は教会や封建領主によって少しずつ奪われるほか、凶作や盗賊、戦争、疫病などによっていつでも集落が壊滅する危険性がありました。また、領主や教会が平民に課していた義務によって、土地を耕作するために必要な労働力が共同体から奪われることもあったそうです。そのほか、「中世の集落に近づくと最初に目にするのは村の絞首台」ということが珍しくないように、農場や村落を襲う者を裁くための厳しい死刑制度が設けられていたことも分かっています。



このような理由から、中世を舞台にした都市建設ゲームの「資源を獲得して都市を拡大していく」というようなプロセスは、歴史的にかなり例外的なことを中心に展開されており、「中世に実際に起こった事から大きく逸脱しています」とケルクホフ氏は語っています。





その上で、「歴史的に正確な中世を舞台にした都市建設ゲーム」を作る場合、どのような要素を追加すべきかをケルクホフ氏は提案しています。まず第一に、集落は最初に計画したコミュニティから自動的に広がっていくような「有機的な成長」をしないようにするとよりリアルになるそうです。集落の成功・失敗はその後の選択よりも、最初の拠点をどこに置くか、どのようなレイアウトで配置するかが最重要のフェーズとなります。



また、歴史の再現に優れた都市建設ゲームとしてケルクホフ氏は「Cities Skylines」を挙げています。「Cities Skylines」の重要な要素は直線道路と曲線道路の両方を建設できる点であり、グリッド状にオブジェクトを配置していくゲームと比べて、柔軟な道路描画ツールによって中世の耕作地の景観にとって中心的な役割を果たしていた道路を再現することができるとのこと。以下はYouTubeチャンネルのPlay Curiouslyが「Cities Skylines」を使って中世クロアチアの村を再現したムービーで、リアルな中世の都市を再現したものとしてケルクホフ氏が称賛しています。



The Story of Zagreb Ep. #2 - Slavs & Avars | Cities: Skylines - YouTube





そのほか、水辺を重要な要素とした都市計画は、リスクとして洪水の危険性にさらされていたと考えられています。一部の都市開発ゲームでは牧草地や耕作地を危険にさらす洪水のイベントが実装されており、これを中世を舞台にしたの都市開発ゲームでも採用することで、歴史をよりリアルに再現できるとケルクホフ氏は述べています。そして最後に、中世のリアリティと歴史的趣向を最も高める要素として、教会や領主が資源の余剰精算分をかすめ取っていく税金や地代の導入をケルクホフ氏は挙げています。



ただし、都市建設ゲームが資源を獲得して領土や人口を成長させていく仕組みになっているのはプレイヤーのやりがいやモチベーションを高めることを目的としており、史実を取り入れることがゲーム的なメリットとなるとは限らないともケルクホフ氏は述べています。それでも、リアルな歴史的視点から世界を観ることは豊かな経験となるため、ゲーム体験として素晴らしい発見があるとケルクホフ氏は語りました。

