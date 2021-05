Firefoxに「サイト隔離」機能が登場、「Spectre」「Meltdown」への根本的な対策に

Mozillaが2021年5月18日に、デスクトップ版Firefoxに「 サイト隔離 」機能を盛り込んだことを発表しました。この機能により、2018年に発見されながらもこれまで応急処置的な対応にとどまっていた脆弱(ぜいじゃく)性の「Spectre」と「Meltdown」に対して、抜本的な対策を講じることが可能になったとMozillaは述べています。 Introducing Site Isolation in Firefox - Mozilla Security Blog https://blog.mozilla.org/security/2021/05/18/introducing-site-isolation-in-firefox/ Introducing Firefox's new Site Isolation Security Architecture - Mozilla Hacks - the Web developer blog https://hacks.mozilla.org/2021/05/introducing-firefox-new-site-isolation-security-architecture/ 2018年1月に、市場に出回っている多くのCPUのハードウェアレベルに潜んでいる脆弱性「Spectre」と「Meltdown」が発見されました。これに対し、Mozillaを始めとしたIT各社は 一斉に対応策を講じました が、Mozillaによると当時実施された対策は急場しのぎのものに過ぎなかったとのこと。 Intel製CPUに内在する脆弱性問題の根は深く「すべてのプロセッサが安全性と高速性を両立できない問題を抱える」との指摘 - GIGAZINE

2021年05月20日 07時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1l_ks

