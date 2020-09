セキュリティカメラなのに家の中をドローンとして飛び回る「Ring Always Home Cam」がAmazon傘下のRingから登場

2020年10月22日から発売予定の第4世代Echoはサイズ13.2cm×14.4cmで、99.99ドル(約1万500円)となっています。 Amazon.com: All-new Echo (4th Gen) | With premium sound, smart home hub, and Alexa | Glacier White: Amazon Devices https://www.amazon.com/dp/B07XKF75B8 第4世代Echo Dotもより球体に近く、サイズは8.9cm×9.9cm。子ども向けの動物デザインもあります。

・関連記事

人・動物・車を識別してスマホに異常を知らせるスマートLEDライト搭載の防犯カメラ「Netatmo Presence」レビュー - GIGAZINE



超鮮明な映像&連携機能でおうちをモニタリングして警報で不審者撃退まで可能なフルワイヤレスの防犯カメラ「Arlo Pro2」レビュー - GIGAZINE



Amazonの監視カメラ付きドアベル「Ring」はどのようにして普及していったのか? - GIGAZINE



スマホで遠隔操作でき、動きや音に反応して自動で静止画&ムービー撮影が可能なネットワークカメラ「iCamPRO」を使ってみました - GIGAZINE



誰がいて誰がいないのかを自動顔認識でアプリから確認・通知・記録できるネットワークカメラ「Netatmo Welcome」レビュー - GIGAZINE

2020年09月25日 11時09分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.