Amazon「Fire HD 10」の2023年モデルは頑丈なカバー付きの子ども向けモデルもあり&セキュリティカメラやメッシュWi-Fiルーターも発表される



Amazonが2023年9月21日(木)にタブレット端末「Fire HD 10」の2023年モデルを発表しました。同時に、頑丈な保護カバーを追加した子ども向けモデル「Fire HD 10 キッズモデル」や「Fire HD 10 キッズプロ」も発表されています。そのほか、セキュリティカメラのアクセサリーや子ども向けスマートスピーカーなども発表されました。



◆Fire HD 10の2023年モデル

Fire HD 10の2023年モデルは10.1インチのフルHDディスプレイを採用したタブレット端末です。プロセッサの最大動作周波数は2.05GHzで、RAMは3GB搭載しているとのこと。また、ディスプレイに強化アルミノシリケートガラスを採用しており、落下テストにおいて第10世代iPadの約4倍におよぶ耐久性能を示したことがアピールされています。





Fire HD 10の2023年モデルは2023年10月18日発売予定で、記事作成時点では税込1万9980円で予約できます。



Amazon.co.jp: 【New】Fire HD 10 タブレット - 10インチHD ディスプレイ 32GB ブラック (2023年発売) : Amazonデバイス・アクセサリ





◆Fire HD 10 キッズモデル

Fire HD 10 キッズモデルは3歳以上の未就学児向けに開発された製品で、本体を保護する「キッズカバー」が付属しています。さらに、子ども向けコンテンツのサブスクリプションサービス「Amazon Kids+」を1年間無料で使えます。





Fire HD 10 キッズモデルは2023年10月18日発売予定で、記事作成時点では2万3980円で予約できます。



Amazon.co.jp: 【New】Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ピンク 対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題 : おもちゃ





◆Fire HD 10 キッズプロ

Fire HD 10 キッズプロは小学生以上の子ども向けタブレットで、「キッズカバー」より薄型な「キッズ向けスリムカバー」が付属しています。また、Fire HD 10 キッズモデルと同様にAmazon Kids+を無料で1年間利用可能です。





Fire HD 10 キッズプロも2023年10月18日発売予定で、記事作成時点では2万3980円で予約できます。



Amazon.co.jp: 【初登場】Amazon Fire HD 10 キッズプロ (10インチ) スマイル 対象年齢6歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題 : おもちゃ





◆Echo Pop Kids speaker

Echo Pop Kids speakerは小型スマートスピーカー「Echo Pop」にディズニープリンセスやMarvel's Avengersが描かれた外装を追加したものです。Echo Pop Kids speakerはアメリカで2023年10月に発売予定で、記事作成時点では49.99ドル(約7400円)で予約可能です。ただし、日本での発売時期は不明です。



Amazon.com: Introducing Echo Pop Kids | Designed for kids, with parental controls | Disney Princess : Everything Else





◆eero Max 7

eero Max 7はメッシュWi-Fi機能を備えたWi-Fi 7対応ルーターです。eero Max 7を3台用いてメッシュネットワークを構築すると、最大7500平方フィート(約700平方メートル)もの面積をカバー可能とのこと。



eero Max 7は3個セットの価格が1699.99ドル(約25万円)で、アメリカ、イギリス、カナダ、イタリア、フランス、ドイツ、スペインで近日発売予定です。



Amazon.com: Introducing Amazon eero Max 7 tri-band mesh wifi system | Up to 9.4 Gbps | Connect 200+ devices | Coverage up to 7,500 sq. ft. | 2023 release : Everything Else





◆Ring Stick Up Cam Pro

Ring Stick Up Cam Proは従来のRingシリーズと比べてカメラやマイクが強化されているとのこと。また、モーション検出機能も搭載されており、「Amazonの配達員が敷地内を歩いた軌跡」なども記録可能です。Ring Stick Up Cam Proは2023年10月18日発売予定で、アメリカでは179.99ドル(約2万7000円)で予約が始まっています。ただし、日本での発売時期は不明です。



Introducing Ring Stick Up Cam Pro Battery Two-Way Talk with Audio+, 3D Motion Detection with Bird’s Eye Zones, 1080p HDR Video & Color Night Vision





◆セキュリティカメラ「Blink」のアクセサリー

Amazonはセキュリティカメラ「Blink」のアクセサリーを3種類発表しました。それぞれの概要は以下の通り。



・Blink Sync Module Pro

Blink Sync Module Proは複数台のBlinkを一括管理するための同期モジュールです。Blink Sync Module Proはアメリカとカナダで近日中に登場予定です。



Blink Sync Module Pro





・Blink Outdoor 4 Floodlight Camera

Blink Outdoor 4 Floodlight CameraはBlink Outdoor 4と組み合わせて使う照明装置です。バッテリー持続時間は最大2年間とのこと。





Blink Outdoor 4 Floodlight Cameraは2023年10月17日発売予定。記事作成時点では、アメリカとカナダでBlinkとのセットが159.98ドル(約2万4000円)で販売されています。ただし、日本で販売されるかは不明です。



Blink Outdoor 4 Floodlight Camera





・Blink Outdoor 4 Battery Extension Pack

Blink Outdoor 4 Battery Extension PackはBlink Outdoor 4用のバッテリー拡張モジュールです。Blink Outdoor 4は標準状態で最大2年間使用可能なバッテリーを備えていますが、Blink Outdoor 4 Battery Extension Packを装着すれば最大使用可能期間が4年に延長されます。Blink Outdoor 4 Battery Extension Packも2023年10月17日に発売予定で、アメリカでは29.99ドル(約4400円)で予約が始まっています。



Blink Battery Extension Pack





なお、2023年9月21日に開催された製品発表会では上記の製品以外にスマートディスプレイ「Echo Show 8」(第3世代)やスマートホーム・コントローラー「Echo Hub」、スマートグラス「Echo Frames」なども発表されています。



