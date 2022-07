次世代Wi-Fi規格「Wi-Fi 7」の詳細まとめ、Wi-Fi 6よりも具体的にどの程度高速化できるのか？

Wi-Fi の次世代標準となる「 Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be)」が間もなく登場します。Wi-Fi 7では現行のWi-Fi 6から通信速度と信頼性の両面で大幅な向上が見込まれているのですが、具体的にどのような技術的な利点があるのかを、テクノロジーメディアの Android Police がまとめています。 What is Wi-Fi 7? https://www.androidpolice.com/what-is-wi-fi-7/ Wi-Fi 7は「IEEE 802.11be」という名称でも知られています。Wi-Fi 7は前標準のWi-Fiとの下位互換性を有しているため、Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)やWi-Fi 6E(Wi-Fi 6と同じくIEEE 802.11ax)に対応したデバイスでも、Wi-Fi 7に対応したルーターを使用することができます。同じことがクライアントデバイスにも当てはまり、Wi-Fi 6あるいはWi-Fi 5のアクセスポイントでも問題なく接続が可能です。 Wi-Fi 7は草稿段階にありますが、認定および認定製品の登場は2024年中になると予想されており、草稿に基づき2023年の早い段階でWi-Fi 7対応のハードウェアが登場する可能性すらあるとAndroid Policeは指摘。最終的な仕様は2024年に IEEE が決定することとなっており、公開までに一部の仕様が削除あるいは追加される可能性が十分に考えられるため、完全なWi-Fi 7製品を購入したい場合は2024年まで待つことをAndroid Policeは推奨しています。

2022年07月26日 08時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by logu_ii

