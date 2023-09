妻の出産を見守るよう推奨された男性が950億円を求めて病院を提訴、帝王切開で血と内臓を見たのがトラウマに

妻の出産を夫が見守る 立会い出産 は、夫婦で命が生まれる瞬間に臨めるというメリットがある一方、産後セックスレスになる可能性があるなど、夫婦にとって難しい選択となります。オーストラリア・メルボルンの病院で、妻の分娩(ぶんべん)に立ち会った男性が、帝王切開を目の当たりにしたことで精神障害となり結婚生活も破綻してしまったとして、病院を提訴しました。 Man sues Melbourne hospital for $1 billion after watching wife’s c-section delivery | 7NEWS https://7news.com.au/news/melbourne/man-sues-melbourne-hospital-for-1-billion-after-watching-wifes-c-section-delivery-c-11902599

・関連記事

母親の膣分泌液を赤ちゃんに塗ることが脳の発達にメリットをもたらす可能性 - GIGAZINE



なぜ赤ん坊は朝8時に生まれることが多いのか? - GIGAZINE



「10つ子」を産んだ女性が登場して世界記録を更新 - GIGAZINE



わずか1か月の間で2度の出産を経験し3人の子どもを産んだ女性 - GIGAZINE



子宮の中で新型コロナウイルスに感染した赤ちゃんが生まれる、ウイルスの変異も確認 - GIGAZINE

2023年09月21日 14時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.