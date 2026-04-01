2026年04月01日 06時00分 AI

ComfyUIにメモリ最適化技術「Dynamic VRAM」が追加されてRAM容量の少ないPCでも高速生成が可能に



ローカルで画像生成や動画生成のAIモデルを動かす時は、VRAMやRAMの容量不足が大きな壁になります。ノードベースの生成AIツールである「ComfyUI」は2026年3月にこの問題を和らげる新しいメモリ最適化機能「Dynamic VRAM」をデフォルトで有効化しており、その仕組みについて解説するブログ記事が2026年3月25日に公開されました。



Dynamic VRAM in ComfyUI: Saving Local Models from RAMmageddon

https://blog.comfy.org/p/dynamic-vram-in-comfyui-saving-local





Dynamic Vram: the massive memory optimization is now enabled by default. · Comfy-Org/ComfyUI · Discussion #12699 · GitHub

https://github.com/Comfy-Org/ComfyUI/discussions/12699



Dynamic VRAMはAIモデルの必要な部分を必要なタイミングでGPUのVRAMにコピーする仕組みです。従来のメモリ管理システムでは先に必要なメモリ量を見積もってVRAMやRAMを確保しておく仕組みが採用されていましたが、Dynamic VRAMの方が効率的にメモリを使用することができます。





Dynamic VRAMには「PCのRAM使用量を減らせる」「RAM不足の際に作成するページファイル(スワップファイル)が少なくなりストレージへの負荷が減る」「メモリ不足で処理が止まる事態を避けやすくなる」「AIモデル読み込みや、LoRAを適用する処理が速くなる」というメリットがあります。一方でGPUのVRAM使用量は以前より増える場合がありますが、ComfyUIは「異常ではなく、より高速なメモリを積極的に使うために起きる正常な動作だ」と説明しています。



Dynamic VRAMではモデルを読み込む際にメモリにデータをコピーするのではなく、ファイルの場所を示すポインタとして記録します。このため、モデルの読み込み処理は短時間で完了します。また、モデルを直接コピーしないため、複数の大型モデルを読み込む際もメモリ不足が生じにくくなっています。また、RAMに余裕がある環境ではモデルをRAMにキャッシュするため、タスクマネージャーから確認するとRAM使用量が減っていないように見えるという特徴もあります。



ComfyUIはDynamic VRAMの効果を示すベンチマーク結果も公開しています。以下はRTX 5060を搭載したPCでWan 2.2を用いた動画生成にかかる時間を比べたグラフで、赤色がDynamic VRAM無効時、緑色がDynamic VRAM有効時の結果です。「RAM容量32GBのPCでFP16モデルを実行する」というメモリ不足が発生しやすい条件ではDynamic VRAMによって3倍以上の高速化を実現しています。また、「RAM容量64GBのPCでFP16モデルを実行する」という条件ではDynamic VRAM無効時は「1回目の生成には時間がかかるものの、2回目以降は半分以下の時間で生成できる」という状態でしたが、Dynamic VRAM有効時は1回目の生成処理から高速に実行できています。





Blackwell 6000 Proを搭載したPCでFlux 2 Devを用いた画像生成処理にかかる時間を比べたグラフが以下。Dynamic VRAMを有効化すると「初回生成」「プロンプト変更」「LoRA読み込み」において顕著な高速化が記録されました。





なお、記事作成時点ではDynamic VRAMはNVIDIA製GPUを搭載したWindows PCとLinux PCにのみ対応しています。ComfyUI開発チームはさらなる最適化やAMD製GPUへの対応を進める姿勢を示しています。



A lot more memory optimizations to come. Stay tuned. pic.twitter.com/swcrc5HuEg — ComfyUI (@ComfyUI) March 26, 2026