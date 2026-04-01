2026年04月01日 10時00分 レビュー

本日のデプロイをタロットカードで占う「Deploy Tarot」



ソフトウェア開発におけるさまざまなイベントがうまくいくかどうかをタロットカードで占ってくれるサイト「Deploy Tarot」をチェコ在住のエンジニアであるアレックス・レンビッシュ氏が公開しています。



The Cards Await — Deploy Tarot

https://deploytarot.com/setup



Deploy Tarotにアクセスするとこんな感じ。タロットは大アルカナ3枚で判断する「Quick Read」と、大アルカナ・小アルカナ6枚で判断する「Full Spread」の2種類があります。今回は「Quick Read」をクリックします。





Deploy Tarotではまず占いたい作業を選ぶ必要があります。作業にはA／BテストやAPIリリース、デプリケーションなどが用意されています。今回は「A/B TEST」をクリック。





続いて、自分の役職を選びます。今回は「CEO」を選択。作業と役職を選択すると「DRAW THE CARDS(カードを引く)」というボタンが出現するので、クリックします。





カードをシャッフルして引くアニメーションが再生されました。





引いたカードは以下。「FOUNDATION」「THE CROSSING」「THE OUTCOME」の3パターンにそれぞれ大アルカナが正位置あるいは逆位置で表示されます。今回は「FOUNDATION」に隠者の正位置、「THE CROSSING」に恋人の逆位置、「THE OUTCOME」に力の逆位置が表示されました。





アルカナの下には、それぞれタロットカードの解釈が表示されます。





今回の解釈はこんな感じ。占いの文章はすべて英語で表示されますが、ブラウザの翻訳機能で日本語表示に切り替えることも可能です。



・FOUNDATION：隠者の正位置

CEOがこのデプロイに自ら立ち会っていることを、カードたちは察知しました。彼らはいつも以上に慎重に言葉を選んでいます。計画やPR、スプリントのコミットメントを削ぎ落としたその根底にあるのは、一人の夜勤です。午後11時、ターミナルと向き合い、ログと格闘しながら、自分こそが誰よりもこのシステムを理解しているという確信を深めるあなただけの時間。今夜、隠者の孤独は生産的です。Slackがありがたいことに静まり返り、進捗状況を尋ねる者が誰もいない時こそ、静かな集中が物事を成し遂げます。



・THE CROSSING：恋人の逆位置

今日、あなたに敵対する、あるいは味方する力はコードレビューです。コードレビューが、通りすがりのLGTM(Looks Good To Me)で機械的に承認されるか、あるいはタブかスペースかをめぐる哲学的な戦争に発展するか。誰かが動作確認もせずにこれを承認したのか、あるいはPRが3週間も放置され、ブランチがメインから乖離しすぎて実質的にフォーク状態になっているのか。



・THE OUTCOME：力の逆位置

騒動が収まった後、デバッガーが待ち構えています。それは忍耐を装った疲労です。あまりにも長くこれを見つめすぎて、明確に捉える能力を失っています。逆位置のデバッガーは、20分前なら明白だったはずの1行の修正を見逃し、4時間もprintfデバッグを続けることを意味します。一度離れましょう。リフレッシュして戻ってくるのです。



そして、各カードの解釈の下には総括した占い結果が表示されます。今回は「ミッション中止。鑑定結果は明白であり、そして非情です。未検証の前提条件があり、システムの準備も整っていません。そしてこの変更には、本番環境であなたを驚かせる要素が少なくとも一つ含まれています。それは決して喜ばしい驚きではありません。デプロイは棚に戻してください。これは臆病風に吹かれたわけではなく、エンジニアとしての判断です」とのことで、あまりいい占い結果ではなかったようです。





6枚のカードを引く「Full Spread」だと占い結果がより詳しくなるので、詳しく占って欲しい人は「Full Spread」で引くのがおすすめです。





なお、開発者のレンビッシュ氏はDeploy Tarotで表示しているカードを、実際に物理デッキにすることも考えているそうです。