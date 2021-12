生産性を追い求める人が陥りがちな「有毒な生産性のワナ」とは？

多くの人々は「生産性の向上」こそが素晴らしい人生のカギだと考えており、世の中は「生産性を向上させるためのヒント」や「生産性を低下させるので避けるべきことのリスト」であふれています。ところが、リーダーシップや職場環境の専門家であるレイチェル・クック氏は、生産性を向上させようとするあまり「有毒な生産性のワナ」にかかってしまう危険があると警告しています。 How to Combat Toxic Productivity https://www.quickanddirtytips.com/business-career/careers/toxic-productivity クック氏は長年にわたって自らの生産性の高さを誇りに思っており、実際に講師として生産性の向上に関するレクチャーも行っています。クック氏が主張する生産性は「クライアントに対する製品のリリース」「新規顧客を引きつけるブログ記事の公開」「目標達成に向けた新たなスキルの習得」といった、利益やポジティブな結果をもたらす行為です。しかし、「生産性が高い人生=無駄のない人生」と考えてしまう人の中には、「常に忙しいことが最も生産性が高い状態だ」と考えてしまい、有毒な生産性にとらわれてしまうケースがあるとのこと。 本来の生産性は「目標を達成するために向上させるべきもの」ですが、有毒な生産性にとらわれると「常に忙しくなくてはならない」という意識のあまり、すでに目標を達成しているにもかかわらず立ち止まって休憩できなくなってしまいます。すでにクライアントを満足させ、有益なブログも投稿して、新たなスキルを身につけたのに休むことができないという状態は、やがてオーバーワークや燃え尽き症候群などの問題につながります。

・関連記事

燃え尽き症候群から抜け出したくても抜け出せない人のための「GAIN」とは? - GIGAZINE



燃え尽き症候群にならないために必要な心構えとは? - GIGAZINE



燃え尽き症候群になると仕事のストレスがさらに悪化する悪循環に陥ってしまうとの研究結果 - GIGAZINE



仕事に集中して最高の生産性を得るには「休憩を取る」ことが必要 - GIGAZINE



生産性の専門家が重要だと主張する「ノーと突っぱねる力」と、その具体策とは? - GIGAZINE



科学的に裏付けされた「生産性を爆上げするスマホとの付き合い方」の3つのポイント - GIGAZINE



生産性について知っておくべき8つの重要な原則とは? - GIGAZINE



やるべきことに集中して生産性を上げるための科学的戦略3つ - GIGAZINE



2021年12月26日 09時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.