国際宇宙ステーションで撮影された「紫色の触手のような生命体」の正体とは？
アメリカ航空宇宙局(NASA)の宇宙飛行士であり、複数回の国際宇宙ステーション(ISS)滞在経験を持つドナルド・ペティ氏が、「ISSで発見された紫色の触手のようなものを持つ生命体」の写真を投稿して話題となっています。
Purple Lifeform Photographed Sprouting 'Tentacles' on The ISS : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/purple-lifeform-photographed-sprouting-tentacles-on-the-iss
経験豊富な宇宙飛行士であるペティ氏は、2024年9月23日～2025年4月19日にかけて行われた第72次長期滞在に参加し、半年以上にわたってISSに滞在してさまざまなミッションに携わりました。
そして2026年3月、ペティ氏は第72次長期滞在中に撮影した「紫色の触手のようなものを持つ物体」の写真をXやInstagram、Redditなどに投稿しました。
問題の写真が以下。卵のような形をした物体から、グロテスクな紫色の触手のようなものが飛び出しているのがわかります。あるXユーザーはこの写真に対し、まるでFPSゲームの「PREY」に登場するモンスターの「ミミック」が卵からかえるシーンみたいだと述べており、別のユーザーは「焼き払え！」とコメントしています。
Spudnik-1, an orbiting potato on @Space_Station!— Don Pettit (@astro_Pettit) March 20, 2026
I flew potatoes on Expedition 72 for my space garden, an activity I did in my off-duty time. This is an early purple potato, complete with spot of hook Velcro to anchor it in my improvised grow light terrarium.
Potatoes are one… pic.twitter.com/MXsoV20vJ8
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in 無料メンバー, サイエンス, 生き物, Posted by log1h_ik
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