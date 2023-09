2023年09月22日 16時00分 ハードウェア

Amazonが次世代無線規格「Wi-Fi 7」に対応したメッシュWi-Fiルーター「eero Max 7」を発表



Amazonが現地時間2023年9月20日、10ギガビット・イーサネットを搭載したWi-Fi 7対応のメッシュルーター「eero Max 7」を発表しました。



Introducing-eero-Max-7The-Fastest-Most-Powerful-eero-Yet

https://press.aboutamazon.com/2023/9/introducing-eero-max-7-the-fastest-most-powerful-eero-yet





eero - Finally, wifi that works

https://eero.com/shop/eero-max-7



Amazon unveils a pricey but faster $599.99 eero Max 7 | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/09/20/amazon-unveils-a-pricey-but-faster-599-00-eero-max-7/



Eero’s new Max 7 is a powerful router with Wi-Fi 7 support - The Verge

https://www.theverge.com/2023/9/20/23882163/amazon-eero-max-7-wi-fi-router-mesh-price-release-date



10ギガビット・イーサネットポートと2.5ギガビット・イーサネットポートを2基ずつ搭載しているeero Max 7は、Wi-Fi 7に対応することで「2.4GHz」「5GHz」「6GHz」という3つの帯域を利用可能で、有線接続の場合最大9.4Gbps、無線接続の場合最大4.3Gbpsの転送速度が実現可能とのこと。





Amazonによると、10ギガビット・イーサネットを利用した有線接続の場合、4K画質の映画をわずか10秒でダウンロードしたり、50GBのゲームを1分以内にダウンロードしたりできるとのこと。



また、eero Max 7には「TrueMesh」と呼ばれる独自のメッシュWi-Fi機能も導入されており、1台で2500平方フィート(約232平方メートル)、3台組み合わてメッシュネットワークを構築することで最大7500平方フィート(約696平方メートル)もの範囲をカバーできるとされています。



eeroの共同創設者兼CEOのニック・ウィーバー氏は「顧客は映画やゲームをストリーミングする際に、信頼性が高く高速なWi-Fi接続を求めています。今回のeero Max 7は、私たちがこれまで培ってきた技術の集大成で、一切の妥協を許さずに構築したまったく新しいクラスのメッシュルーターです」と述べています。





従来のeero製ルーターと同様、専用のeeroアプリを通じてルーターのセットアップや各種設定が可能です。また、eero Max 7には自動ソフトウェアアップデート機能も搭載されており、定期的に最新のセキュリティアップデートなどが配信されます。



eero Max 7は前世代のeeroデバイスとの互換性があるため、家庭内でのWi-Fiのニーズの変化に応じてネットワークを簡単に拡張またはアップデートすることも可能とのこと。さらに、無線通信規格の「ZigBee」やスマートホーム標準規格「Matter」にも対応しています。



eero Max 7の発売日は未定で、アメリカやイギリス、カナダ、イタリア、フランス、ドイツ、スペインでの価格は3個セットが1699.99ドル(約25万円)です。なお、日本での発売時期や価格については未定です。



Amazon.com: Introducing Amazon eero Max 7 tri-band mesh wifi system | Up to 9.4 Gbps | Connect 200+ devices | Coverage up to 7,500 sq. ft. | 2023 release : Everything Else