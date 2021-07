「ダチョウのように走る下半身だけの二足歩行ロボット」が5kmを53分台で走破、軽快に走るムービーも公開中

・関連記事

ボストン・ダイナミクスのロボットたちが軽快なステップで踊り狂うムービーが公開 - GIGAZINE



四足歩行ロボット・SpotがBTSの楽曲に合わせてセクシー過ぎるダンスを披露するムービー「Spot’s On It」 - GIGAZINE



二足歩行ロボットに「不安定な足場を歩く方法」を教えることに研究者が初めて成功 - GIGAZINE



2000台超のロボットが走り回ってネット通販で注文された商品をまとめて梱包する自動化された最新倉庫の実態を収めたムービー - GIGAZINE



アメリカ陸軍は1980年代に「6足歩行の巨大ロボット」を開発していた - GIGAZINE



2021年07月30日 06時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.