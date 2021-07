Discordで1万7000件もの「悪意のあるURL」がハッカーによって拡散されている

Hackers Use Discord For Spreading Malware -- 14,000 Malware URLs Reported | Tech Times https://www.techtimes.com/articles/263400/20210727/warning-hackers-use-discord-spreading-malware.htm セキュリティソフトを開発する ソフォス によると、2021年1月から3月にかけて、マルウェアを含むサイトのURL1万7000件分をDiscord上で検出したとのこと。これらのマルウェアの中にはDiscordのBOTのAPIを悪用して、個人情報や資格情報などを盗みだすものも存在しました。 また、拡散されたURLの一部では「 フォートナイト 」などの若年層が興味を引くゲームタイトルの、チートツールや有料コンテンツのロック解除ツールを装ったファイルが配布されており、これらのツールの一部からはDiscordのプロトコルを利用して別のプレイヤーのゲームをクラッシュさせるマルウェアが見つかったとのこと。 今回発見された、Discordが独自に展開するコンテンツ配信ネットワーク(CDN)上に存在するマルウェアのごく一部を視覚化した画像が以下。赤い色のものが悪意があると判断されたファイルです。

2021年07月30日 07時00分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1p_kr

