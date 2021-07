2021年07月29日 23時39分 ハードウェア

Amazon Kindleの旧世代端末はまもなくネットに接続できなくなる



Amazonの電子書籍リーダー「Kindle」シリーズのうち、古い機種で2021年12月からインターネット接続が不可能になることがわかりました。



AmazonSmile Help: 2G and 3G E-Reader Network Support FAQ

https://smile.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G7H6AASHTERXBKNV





Amazon’s older Kindles will start to lose their internet access in December - The Verge

https://www.theverge.com/2021/7/28/22598747/kindle-3g-network-shutdown-e-readers-no-internet



Kindleについてのお知らせはAmazonのヘルプに記載があるほか、ニュースサイト・The Vergeによれば、Amazonからのお知らせメールがあったとのこと。





お知らせの内容は、アメリカの通信会社が4G・5Gへの移行のために2G・3Gネットワークを2021年12月をもって終了するため、3Gネットワークを利用していた端末がネット接続できなくなるというもの。なお、Wi-Fiに対応している端末であれば今後もWi-Fi接続でネットにつなぐことができます。



Wi-Fiでのみのネット接続になる端末はKindle Keyboard(第3世代)、Kindle Touch(第4世代)、Kindle Paperwhite(第4世代~第7世代)、Kindle Voyage(第7世代)、Kindle Oasis(第8世代)など。



そして、ネット接続ができなくなる端末はKindle(第1世代・第2世代)、Kindle DX(第2世代)などで、これらの端末ではネットから新たなコンテンツを入手することができなくなるため、2021年12月以降はMicroUSBケーブルで転送するしかなくなるとのことです。