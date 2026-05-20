2026年05月20日 12時11分 ハードウェア

GoogleがAndroid XR対応でGemini搭載のスマートグラスを公開、2026年秋にリリース予定



GoogleがSamsung・ Qualcommと共同開発したXR(クロスリアリティ)向けのOS「Android XR」に対応した、Googleが手がけるスマートグラスの詳細が2026年5月19日に開催されたGoogle I/O 2026で発表されました。



Intelligent eyewear with Gemini is coming this fall

https://blog.google/products-and-platforms/platforms/android/android-xr-io-2026/





We’re partnering with @Samsung, @_GentleMonster_ and @WarbyParker on new intelligent eyewear.



Here's a sneak peek at two designs from this fall's upcoming collections.#GoogleIO pic.twitter.com/f10T1qATxJ — Google (@Google) 2026年5月19日



以下は、GoogleがSamsungと共同で進めるAndroid XRプロジェクト向けに、韓国発のアイウェアブランド「GENTLE MONSTER」と提携して開発するスマートグラス。





GENTLE MONSTERのスマートグラスを装着した様子も公開されています。





また、以下はニューヨーク発のアイウェアブランド「Warby Parker」と提携したスマートグラス。





Warby Parkerのスマートグラスを身につけた様子は以下のような感じです。





Googleは新発表したXRスマートグラスを「インテリジェントアイウェア」と呼称しています。Googleによるとインテリジェントアイウェアとはユーザーの集中を妨げることなく必要な時に必要な情報を提供するメガネで、耳元で音声によるサポートを提供する「オーディオグラス」と、レンズに必要な情報を視覚的に表示する「ディスプレイグラス」の2種類があるそうです。今回Googleが発表したのはオーディオグラスで、2026年秋後半にリリース予定としています。



Googleのオーディオグラスは「OK Google」と話しかけるかフレームの側面をタップすることでGeminiにアクセスできます。目にしたものについてGeminiに尋ねることで名前を知ったり店のレビューを調べられたりするほか、グラスは現在地と向きを認識して道案内も提供できます。また、ハンズフリーで通話の管理ができるほか、テキストメッセージの送信や不在メッセージの要約を指示することも可能です。





そのほかの機能としては、写真や動画を素早く撮影できる機能や、音声と文章の翻訳機能、スマートフォンと連携してアプリを自在に操作する機能などが公開されました。GoogleのオーディオグラスはAndroidとiOSのスマートフォンに対応しています。



また、2025年5月にGoogleがXREALと共同開発するAndroid XR対応スマートグラス「Project Aura」を発表しましたが、現地でGoogle I/O 2026に参加したメディアは、Project Auraを試用した感想を語っています。



GizmodoはProject Auraについて、「Googleが新発表したオーディオグラスやMetaのRay-Ban Metaのようなディスプレイのないスマートグラスと、没入型ヘッドセットであるGalaxy XRの、ちょうど中間に位置する製品です。コンパクトなフレームで『空間コンピューティング体験』ができます」と感想を語りました。以下はGizmodoが撮影した「コンピューティングパック」と呼ばれる装置で、グラスの左側から伸びたケーブルを接続することで、何もない空間でコンピューター操作ができるようになるそうです。ハンドトラッキングはグラスが手を認識しない時があるなど完璧ではなかったものの十分に機能したとGizmodoは話しており、没入感があり直感的な操作感のゲームプレイが特にお気に入りだったとのこと。





EngadgetはProject AuraはMetaのスマートグラス「Ray-Ban Meta Display」ほど洗練されていなかったと評価する一方で、より軽く装着感に優れていたと語りました。また、スペイン語を話すGoogleの担当者とセルビア語を話す同僚の会話をそれぞれグラスの翻訳機能で聴いたところ、翻訳は途切れることなく聞くことができたそうです。ただし、翻訳する言語は事前にスマートフォンにダウンロードしておく必要があり、急な翻訳には不向きな可能性があると指摘されています。



Tom's GuideはProject Auraの視野角70度という広い視界について、実際に使ってみた上で「没入感という点では世代を超越した進化」と称賛しています。エッジのぼやけは見られますが、うまく目立たなくなっている工夫が感じられたとのこと。そのほか、空中描画とGeminiの音楽制作機能を組み合わせた音楽制作アプリを試してみたり、テーブルトークRPGをプレイしてみたりと、何もない空間にあるディスプレイを操作した体験を語っています。



なお、Project Auraの登場時期や価格についてはGoogle I/O 2026で明らかにされませんでした。

